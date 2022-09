La fiscala Mónica Poma, titular de la Unidad de Femicidios (UFEM), investiga la muerte de la profesora de inglés Gabriela Díaz (43) en Campo Santo, localidad ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Salta. La mujer fue hallada sin vida en su domicilio el pasado domingo. El marido, Daniel Garnica, también docente, se encuentra demorado en la Comisaría de El Bordo, localidad vecina, en el departamento General Güemes.



El hermano de la víctima es miembro del gabinete municipal, y manifestó de forma breve a Salta/12 que esperan que la fiscalía culmine con todas las pericias, “ellos son los que van a determinar cómo sucedieron los hechos”, dijo.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, “se dispusieron todas las medidas tendientes a lograr el esclarecimiento del hecho" y hay “personas demoradas”.

Poma dispuso el trabajo de personal de Criminalística y de la Unidad de Investigación de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP). La autopsia fue realizada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) pero todavía no se conocieron los resultados. La fiscal también pidió estudios complementarios para determinar la causa y data de muerte.

Después del procedimiento, el cuerpo de Díaz fue devuelto a sus familiares para el velatorio, que se realizó este miércoles.

La titular del área de la mujer de Campo Santo, Rosana Hernández, dijo a Salta/12 que familiares de Díaz contaron que ella atravesaba una depresión postparto, por eso en principio les resultaba verosímil la versión dada por el marido. La pareja tenía una bebé de dos meses, quien se encuentra ahora con la familia paterna.

Sin embargo, trascendió que lxs investigadorxs habrían encontrado indicios de que podría tratarse de un femicidio. El esposo permanece detenido y fue trasladado de la comisaría de Campo Santo a la de El Bordo.

El marido de Díaz refirió que encontró el cuerpo de la mujer el domingo y adujo que era un suicidio. Un dato que dio soporte a la sospecha de que pudo tratarse de un femicidio es que el cuerpo presentaba rastros de un golpe. El hombre habría asegurado que al cortar la soga, el cuerpo cayó y se golpeó.



Tanto Díaz como su marido enseñaban en el mismo colegio secundario de Campo Santo. Una colega de ambos, que prefirió que no se la nombre en esta nota, puso énfasis en el hecho de que lunes haya habido clases normales y recién se dispuso asueto el martes.



Díaz era nueva en el colegio, había comenzado a enseñar en junio último, luego pidió licencia por embarazo y volvió en julio. Su marido es profesor de matemáticas y llevaba entre 10 y 15 años trabajando allí.

“En el colegio nunca pasó algo igual. A mí me sorprende, todavía no lo puedo creer”, sostuvo la profesora. También dijo que aún no se dispuso ningún abordaje con lxs estudiantes respecto del hecho.

Salta/12 consultó al Ministerio de Educación, desde donde informaron que la situación del profesor está siendo analizada por el área jurídica. Pero no agregaron ninguna información sobre medidas de contención para el estudiantado y la comunidad.