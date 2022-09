En los últimos días, trascendió la noticia que de la actriz y conductora de televisión, Susana Giménez, fue denunciada penalmente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por presunta evasión fiscal.

Según trascendió, la acción se elevó luego que de "la diva de los teléfonos" se negó a presentar la Declaración Jurada de Bienes Personales del pasado 2019. La estrella argentina se negó aduciendo que la reforma sancionada por el Congreso a fines de ese año es "confiscatoria". "La causa la tiene un juez que se llama Diego Amarante", destacó el periodista de Telenueve, Tuny Kollmann.

Debido a la decisión que tomó la artista, la AFIP determinó que ella adeuda $50.000.000. No obstante, debido a las multas e intereses, Giménez podría llegar a pagar hasta 300 millones de pesos.

En esa línea, Carlos Castagneto, director ejecutivo de la AFIP dialogó con Telenueve, se refirió al caso y manifestó, desde la AFIP, hay un "procedimiento en el cual, aquellas personas que no presentan en tiempo y forma las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales, se hace una notificación. Pasado 20 días y no haber respuesta de la misma, se empieza una investigación y una fiscalización. Luego, se empieza con todo el trabajo de esa fiscalización para determinar una renta presunta".

"En este caso particular y en forma general, nosotros tomamos a todos los contribuyentes de la misma manera, y se los ha intimado varias veces. Quiero aclarar también que, durante todo el tiempo, pueden hacer la presentación espontánea de bienes personales y/o ganancias. En este caso especial, presentó las declaraciones de ganancias, pero no las de bienes personales. La persona en este caso, la contribuyente, presentó una medida cautelar que fue rechazada por la Justicia. Hizo una segunda presentación que también fue rechazada y ahora se hizo la denuncia penal correspondiente. Esto no quita que, si se presenta en forma voluntaria y paga lo que debe pagar, se levanta la denuncia penal", sumó Castagneto.

