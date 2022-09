La justicia cordobesa investiga si, antes de realizados los peritajes correspondientes, tres funcionarios públicos sabían y callaron que los bebés fallecidos en el Hospital Neonatal de Córdoba habían recibido “pinchazos”. La diligencia fue encargada al fiscal de Instrucción Iván Rodríguez, quien deberá establecer si esos tres funcionarios (otro fiscal, un integrante del Poder Ejecutivo y un forense del Poder Judicial) resolvieron no denunciar lo sucedido.

Este jueves al mediodía, el fiscal Rodríguez brindó detalles de la investigación que ordenó de oficio el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba. El funcionario aclaró, además, que esa causa no compite con la que investiga exclusivamente los motivos y las responsabilidades directas por la muerte de cinco bebés, registradas entre marzo y junio de este año, que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón.

“No es una investigación paralela, no es una investigación de la primera investigación, y tampoco es una investigación de una eventual línea política o responsabilidades funcionales que pueda haber en relación a los otros hechos que se investigan que son las muertes y lesiones de bebés en el hospital”, aclaró Rodríguez. La causa a su cargo “se circunscribe a determinar si los funcionarios públicos que han sido objeto de esta remisión de antecedentes, han incurrido -o no- en alguna conducta delictiva”, añadió.

Los funcionarios investigados son el fiscal Guillermo González, un integrante del Poder Ejecutivo y un otro del equipo forense del Poder Judicial, cuyos nombres no fueron dados a conocer. “En rigor de la pieza que a mí se me remite surge y es objeto de investigación si uno de ellos tenía conocimiento que había niños que presentaban pinchazos y que no tenían una explicación médica en principio”, explicó el fiscal, que añadió que no estaba en condiciones de afirmar que alguno de esos funcionarios tuvieran conocimiento de la muertes de bebés.

En las últimas horas, la ministra de Salud de Córdoba, Gabriela Barbás, removió de su cargo al subdirector de Gestión Administrativa del Hospital Materno Neonatal, Alejandro Escudero Salama, luego de que el MPF abriera la nueva línea de investigación. La investigación en la Fiscalía del Distrito 3 turno 6 a cargo de Rodríguez, y se llevará independientemente al proceso que sustancia el fiscal de Instrucción Garzón. De momento, en esa causa la única detenida es la enfermera Brenda Agüero, de 27 años, acusada de "homicidio calificado reiterado”. También están imputadas la exdirectora del Hospital, Liliana Asís, y dos jefas del área de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Morales.