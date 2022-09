Leonel Pérez (38) permanece detenido por el femicidio de quien fuera su pareja, Paola Díaz (32), en Orán. La víctima lo había denunciado por lesiones en 2019, sin embargo, ante la falta de un abordaje integral estatal,siguió inmersa en el ciclo de violencia de género. Se sospecha que el agresor es el autor del incendio de su casa, y la de una vecina, el pasado miércoles, horas antes del asesinato.

En la vivienda vecina residían una adulta mayor con su cuidadora y tres hijxs de ésta última. Se supo que Pérez tiene múltiples antecedentes.



El padre de Paola, Mario Díaz, esperaba la entrega del cuerpo en la tarde de ayer, ya que había sido trasladado a la morgue judicial para la autopsia.

Mario Díaz señaló a Leonel Pérez como "el causante" del femicidio, detalló que era la pareja pero no convivía permanentemente con Paola. Según lo que manifestó, a causa de los problemas que tenía con el acusado, su hija solía permanecer en el domicilio de sus padres. "(Paola) se separó, estuvo en la casa, después volvió con él. Ese tipo de relaciones que no entendemos", sostuvo el padre, quien añadió que al tratarse una adulta, no podían ir "contra la voluntad".

El padre recordó que Paola denunció tres años antes a Pérez y el hombre estuvo detenido. Dijo que cuando refirió este hecho ahora en la Fiscalía, no encontraban el antecedente. "Me acordaba que ella había denunciado en la Fiscalía de Violencia de Género. Yo me acordaba que a él lo habían detenido pero como fue leve, salió rápido. (Aquella vez) Ella tenía golpes en la cara", contó. También dijo que su hija no había recibido en esa oportunidad asistencia psicológica ni fue asistida por otros organismos del Estado, a pesar de que la provincia declaró la emergencia en materia de violencia de género.

Salta/12 pudo averiguar que la víctima radicó una denuncia por lesiones contra Pérez en 2019. Esa vez intervinieron la fiscala María Soledad Filtrin Cuezzo, y el juez de garantías Francisco Oyarzú. El acusado estuvo detenido, se supo que se escapó del destacamento policial del barrio 9 de Julio y se entregó después; la causa se elevó a juicio el 31 de julio de 2019. Se desconoce si fue juzgado y si hubo o no una condena, el Poder Judicial pero no aportó los datos.

Según relataron lxs vecinxs, en la madrugada del 31 de agosto escucharon una discusión de la pareja, y luego hubo un incendio en la vivienda ubicada en la calle Alvear al 900, el fuego se trasladó incluso a una casa vecina donde residía una adulta mayor de 94 años junto a su cuidadora, y los hijos de esta última de 7, 12 y 18 años, quienes lograron salvarse. Luego de conocido el femicidio, lxs vecinxs responsabilizan a Pérez por este hecho. Se supo que en el lugar intervinieron bomberos de la policía y bomberos voluntarios, pero no se habrían percatado de que el incendio se produjo en el marco de una situación de violencia de género. El padre de la víctima dijo que él no se enteró de ese incendio hasta después del asesinato.

Paola fue asesinada entre las 22.30 y 23, en la calle Dorrego, del barrio Balut. Según informó el Ministerio Público Fiscal, la fiscala Claudia Carreras imputó provisionalmente a un hombre, del que evitaron mencionar su identidad pero se sabe que se trata de Pérez, como "autor del delito de homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja preexistente y violencia de género (femicidio)". El organismo también comunicó que la audiencia no se realizó este jueves, como estaba prevista, porque Pérez no se encontraba en condiciones médicas y no pudo prestar declaración indagatoria. "Permanece detenido y se esperan los resultados de las distintas medidas dispuestas", añadió el MPF.



La fiscala Carreras señaló que se ejecutando las distintas medidas dispuestas en procura de esclarcer el hecho, tales como el análisis de cámaras de seguridad y el relevamiento de testigos.



Mario Díaz contó que este jueves fue contactado por la encargada del área de la mujer, género y diversidad, Soledad Saba, quien le explicó lo atinente a la Ley Brisa, de "reparación económica" para hijxs de víctimas de femicidio. Paola era madre de dos niñas de 10 y 6 años, y de tres niños de 12, 8 y 4 años, lxs chicxs nacieron del vínculo con otra pareja y están viviendo con su abuela paterna.

Lxs vecinxs también refirieron que antes Pérez apuñaló a otro vecino, pero no hubo información oficial respecto a si existían denuncias por este hecho.



Salta/12 además pudo averiguar que también estuvo detenido por robo y salió en libertad en 2018.

La revista "Fuera de la ley" indicó que la semana pasada Pérez fue condenado a 20 días de prisión en suspenso "por una tentativa de robo" en perjuicio de una mujer a la que intentó arrebatarle la cartera en la zona del mercado el 29 de enero de 2020. Además este medio señaló que en 2009 Pérez asaltó un telecentro a punta de pistola y por ese hecho cumplió una pena de 8 años en la cárcel. Asimismo, indicó que Pérez se fugó de la cárcel de la ciudad de Bermejo, en Bolivia, país donde tiene un orden de captura expedido por el departamento nacional de inteligencia, por narcotráfico.

Femicidios en 2022

El primer femicidio de este año fue el de Pamela Julia Flores, una nena de 12 años del Pueblo Wichí que había desaparecido el 12 de enero y cuyo cuerpo fue encontrado el 15, al costado de la ruta nacional 81 en este caso, cerca del acceso a su comunidad, Kilómetro 2, en el municipio de Embarcación, en el norte provincial.

El 1 de marzo fue asesinada Yésica Villagra, de 30 años, que fue atacada por su pareja en la localidad de La Merced, en el departamento Cerrillos, vecino a la ciudad de Salta.

El tercer femicidio fue el de la niña wichí Florencia Isabel Torrez, de 14 años, asesinada el 5 de marzo en la localidad de Pichanal, en el norte salteño.

El cuarto femicidio fue el de Yolanda Orozco de 32 años, madre de tres hijos, oriunda de Yacuiba, Bolivia. Su cuerpo fue encontrado al costado de la ruta provincial 26, entre La Isla y La Candelaria, localidades vecinas al departamento Capital en Salta. El contexto de esta muerte es el narcotrafico y las violencias estructurales extremas. Yolanda falleció por sobredosis debido a pérdidas en una de las cápsulas de cocaína que transportaba en su cuerpo. En julio, la Unidad de Femicidios (UFEM) imputó de forma provisional a un hombre de 52 años "como autor de un homicidio por omisión, calificado como criminis causa y femicidio". Además, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA lo acusó como "partícipe necesario del delito de transporte de estupefacientes".

El quinto crimen fue cometido contra Daniela Chávez, de 31 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en la mañana del 24 de abril en Embarcación, Salta. Tenía dos hijas de 2 y 4 años. La autopsia reveló que estaba embarazada. El imputado es su pareja, quien había sido condenado a dos años de prisión condicional por violencia de género en 2019. Aún con estos precedentes seguían conviviendo bajo el mismo techo.



El 8 de julio, en la ciudad de Tartagal, fue encontrado el cuerpo sin vida de Brenda Guadalupe Rivero, de 26 años. Por el hecho fue imputado un hombre de 21 años.

El domingo 28 de agosto fue encontrada sin vida en su domicilio, en la localidad de Campo Santo, Gabriela Díaz, de 43 años y madre de una bebé de 2 meses. La UFEM investiga un presunto femicidio. El marido, Daniel Garnica, permanece detenido en la Comisaría de El Bordo, localidad vecina, en el departamento General Güemes, aunque aún no fue imputado.

El séptimo crimen de género sería el de Carina Guzmán, de 37 años de edad, quien fue encontrada sin vida a media mañana del miércoles 31 de agosto, en su vivienda en Villa Tranquila, un barrio obrero de General Güemes. Se trata de una mujer trans, el Ministerio Público Fiscal de Salta aún no confirmó que haya sido asesinada pero ila Policía confirmó que hay cinco personas detenidas en relación al hecho, todavía se esperan los resultados de la autopsia.