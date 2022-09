A los pocos minutos que ocurrió el intento de homicidio a Cristina Kirchner, las redes sociales se convirtieron en un espacio donde hubo lugar para el repudio y la solidaridad hacia la visepresidenta. Pero otros, entre ellos muchos dirigentes políticos, lo utilizaron para poner en dudas el ataque con la frase “no les creo nada”.



“Disculpen si no les creo nada”, publicó vía Twitter el referente de Republicado Unidos, Yamil Santoro, instantes después del atentado a la vicepresidenta. Y agregó: “Pensar que por no creer en la honestidad de quienes nos han mentido una y otra vez alguien podría acompañar alguna solución violenta a las diferencias políticas que hay es de estúpido. Y justamente ese es el objetivo: sembrar odio para cerrar filas. Sin odio no hay kirchnerismo. Pero son de manual”.

En tanto, la abogada penalista y dirigente de Juntos por el Cambio Florencia Arietto también deslizó la frase “no les creo nada” durante una entrevista en el canal TN. “No tengo información, todo lo que venga de Aníbal Fernández me da sospechas. Oh casualidad que estaba la Federal y pasó esto. Pero al margen de eso, si fuera real, que yo al kirchnerismo no le creo nada... si fuera real, todo el procedimiento está mal”, comentó.

La diputada de Santa Fe, Amalia Granata, por su parte, calificó el atentado como una "pantomima". Por sus expresiones, el jefe del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados provincial, Leandro Busatto, anunció que pedirá su "remoción de la cámara".

"Todo armado que pantomima!!! ya no saben que hacer para victimizarla! Y para que suba en las encuestas! Demasiados obvios. Se les acaba la joda del choreo y la corrupción. Vamos argentina que podemos salir adelante sin estos delincuentes", escribió.

Horas después posteó: “Ella es brillante!!!!! Logro quedar como mártir y que la oposición le rinda homenaje y le regale la reelección y los fueros ! La aplaudo de pie se los fuma bajo el agua a TODES!”.

Otro de los que cuestionó el atentando a la vicepresidenta fue el diputado porteño Martín Tetaz, quien aseguró que no se trató de un acto de "violento política" y que " dejó en evidencia el fracaso de la custodia".

“Llamemos a las cosas por su nombre. Esto no es violencia política. No hay ningún movimiento político armado, ni nadie adjudicándose lo que hasta ahora parece ser la torpe acción de un desequilibrado sin conexión con la política, que dejó en evidencia el fracaso de la custodia”, destacó.

