El arquero suplente de River Plate, Ezequiel Centurión, jugará el domingo ante Barracas Central como titular en el equipo de Marcelo Gallardo y tiene posibilidades de estar en el Superclásico si Franco Armani no se recupera de su lesión.



Para Centurión será el quinto juego en el primer equipo: debutó ante Platense el 8 de mayo (2-1), luego jugó ante Colo Colo (4-0) en fase de grupos de la Libertadores, su tercer partido fue ante Defensa (0-0) en la primera fecha del actual torneo y reemplazó a Armani el miércoles ante Defensa (4-0) por Copa Argentina.



El arquero de 25 años oriundo de Cipolletti, Río Negro, podría jugar ante Boca en la fecha del 11 de septiembre en la Bombonera, si Armani no se recupera de la lesión muscular en el aductor izquierdo.



Centurión regresó a River luego de la pandemia tras jugar una temporada a préstamo sin cargo y sin opción en Estudiantes Buenos Aires, donde completó 32 partidos como titular, mantuvo la valla invicta 14 veces y le convirtieron 28 goles.



A su regreso de Caseros y tras las salidas de Germán Lux y Enrique Bologna, Gallardo decidió no contratar un refuerzo en ese puesto y le dio la oportunidad de ser el segundo arquero a Centurión. El juvenil es el el quinto arquero en reemplazar a Armani en los 29 partidos que estuvo ausente desde 2018. Los anteriores fueron Lux, Bologna, Leo Díaz -el juvenil que jugó en la Bombonera por el brote de Covid en 2020- y Enzo Pérez.



Las estadísticas en los 29 partidos que el equipo no contó con Armani -en los últimos 4 años- suman 15 triunfos, 8 empates y 6 derrotas, con 26 goles en contra. Centurión sólo recibió un gol.



Armani, que el miércoles cumplió 200 partidos en el arco de River y por primera vez no completó los 90 minutos, ya trabaja de manera diferenciada con tareas kinésicas para poder llegar al partido clásico de la fecha 18 de la Liga Profesional.



También se entrenó de manera diferenciada el lateral Andrés Herrera, que igual podría concentrarse porque está mejor del golpe en el empeine derecho que lo sacó de la cancha, junto a Armani, en el entretiempo del partido ante Defensa del miércoles.