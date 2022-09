TEATRO

La madre del desierto

Tiempo pasado de guerras internas, período de desorganización nacional, inicio del desierto de Vallecito de San Juan. Paisaje ocre, amarillado y extendido a lo lejos. Sopla el Zonda, cima seco y una madre cargando a su hijo se asoma al camino. Nueva temporada de esta pieza estrenada originalmente en 2017, en la que el dramaturgo y director Ignacio Bartolone toma el mito popular de la difunta Correa para hacer nuevamente una operación sobre el lenguaje y su sentido, multiplicando sus significantes. La coreografía es de Carolina Borca, la iluminación de David Seldes, la escenografía y vestuario de Endi Ruiz y la música en vivo está a cargo de Franco Calluso y Raquel Luco. Con Alejandra Flechner y Juan Isola.

Domingo a las 17, en El Extranjero Teatro, Valentín Gómez 3378. Entrada: $1500.

La mujer de antes

Una reinterpretación posible del mito de Medea, centrado en el afán de hacer justicia ante la promesa de amor eterno incumplida. La acción transcurre en un tiempo fragmentado, inesperado e incierto dejando en evidencia la fragilidad del discurso, la subjetividad del recuerdo y lo efímero de nuestras acciones. El pasado irrumpe arrasando un presente sostenido por la certeza de un futuro prometedor y desarma la ilusión de una existencia estable y segura. Se trata de una obra de Roland Schimmelpfennig, uno de los dramáticos contemporáneos más frecuentes en Alemania. La dirección de esta puesta de La mujer de antes es de Uriel Guastavino, Mayra Carlos y Victoria Solarz, música original de Alejandro Nuin, y escenografía, diseño audiovisual y vestuario de Diego Danei. Con Uriel Guastavino, Victoria Solarz, Mayra Carlos, Dante Guastavino y Violeta Brener.

Sábado a las 17, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $1500.

MÚSICA

Truco menor

Acaba de aparecer el quinto disco de Ok Piramides, el proyecto creado por el guitarrista y cantante Julián della Paolera (ex Victoria Mil y La Nueva Flor), que se completa con Loló Gasparini (ex Isla de los Estados) en voz, Juan Martín Ferreira en bajo, Ignacio Jeannot en guitarra y Carmelo Puy en batería. Con un sonido caracterizado por guitarras psicodélicas y enérgicas, una base minimalista y oscura, y una lírica cotidiana que propone un viaje lisérgico, el grupo se formó en 2013 y al año siguiente ya habia editado su debut, al que le siguieron Explota en tu cabeza (2016), Asusta (2019) y EPS 357 (2020), producidos todos por Leonardo Ramella, “Emisor”, ex El Corte, La Forma, Mimilocos y Resonantes. Mezclado en Londres por Graham Sutton, Truco menor tiene arte de Ezequiel de San Pablo y –además de estar disponible en todas las redes digitales– tendrá su correpondiente edición en vinilo.

Espectador entra a escena

Con un estilo propio, entre el descontento y los sintetizadores para la pista de baile, que ellos han bautizado como "canciones para bailar la angustia", Los Subtítulos está lanzando su primer LP. Un debut que llega con tintes de superbanda porque el proyecto está formado por miembros de Tobogán Andaluz, Pyramides y Mateo de La Luna, y viene con invitados como Ale Schuster de Viva Elástico. Los Subtítulos toma referentes locales como Vicente Luy y Alejandra Pizarnik para sus letras introspectivas, que se mezclan con el noise y el krautrock característico de la escena indie dosmilera en una sonoridad soñadora y acaso inquietante. Un debut que se esperaba hace unos meses, que llega justo para el regreso febril a los recitales y después de que la banda adelantara sus primeros singles: “Muerto” y “Pulmón de manzana”.

ONLINE

El diablo en Ohio

El satanismo, ese tópico recurrente del cine de terror desde los tiempos de La séptima víctima, el film de 1947 producido por Val Lewton y estrenado mucho antes de ese clásico de clásicos llamado El bebé de Rosemary. La nueva miniserie de Netflix, basada en la novela de Daria Polatin Devil in Ohio, encuentra a una familia americana arquetípica –Mamá, Papá, tres hijas– protegiendo a una joven huérfana cuya familia adoptiva le ha hecho pasar más de un momento traumático, bajo la forma de toda clase de abusos. ¿O acaso eso es lo que la adolescente Mae le ha hecho creer a todo el mundo, incluidos los encargados de hacer cumplir la ley? Emily Deschanel (Bones) es la encargada de darle vida a la psiquiatra Suzanne Mathis, quien rápidamente pasará de la bondad y la empatía a sentir temores que parecen ir en contra de su formación científica. Dicen por ahí que la historia del libro está basada en hechos reales, aunque la creencia en ello dependerá del grado de escepticismo de cada espectador.

Recipes for Love and Murder

Este jueves 8 la plataforma Acorn TV comienza a sumar, a un ritmo de uno por semana, los diez primeros episodios de esta serie basada en el libro Recetas para amar y matar, primera novela de la sudafricana Sally Andrew, y las secuelas que le seguirían, todas ellas centradas en el personaje de Tannie Maria. La irlandesa Maria Doyle Kennedy (The Tudors, Dexter) encarna a la protagonista, una especialista en placeres culinarios que termina envuelta en una historia de misterio y suspenso luego de que una lectora le relata su relación con un marido abusivo. Mientras continúa escribiendo su habitual columna sobre comida en un diario de Karoo, Sudáfrica, la periodista va transformándose sin saberlo en heroína.

CINE

Lucía Seles en la Lugones

Rocío Fernandes estrenó en el Festival de Mar del Plata 2006 su ópera prima mujer sin n destino (así, en minúsculas y con esa “n” que parece un error de tipeo), ganando el premio a la Mejor Dirección y la Mejor Película de la sección Vitrina Argentina. Seguirían algunos títulos más y, luego, una desaparición que en realidad nunca fue tal. Ahora con el nuevo nombre de Lucía Seles, la realizadora, poeta, dramaturga y experta en confiterías está de regreso con su “Trilogía Odio Desencadenada” –presentada durante el último Bafici– y un par de títulos nuevos que se presentan en carácter de Estreno Universal Total (Seles sic). Hasta el martes 6, la Sala Leopoldo Lugones está presentando 16 de sus trabajos audiovisuales en una retrospectiva titulada “Romanticismo industrial”, en paralelo al racconto de su obra teatral que está desarrollándose en el Teatro Sarmiento. Experimentación, sentimiento y algo de insensatez para descubrir y atesorar. Programación completa en https://complejoteatral.gob.ar/

Gunda

El documentalista ruso Victor Kossakovsky, conocido en la Argentina por ¡Vivan las antípodas!, ofrece en su último esfuerzo un retrato de la vida cotidiana de una cerda y sus lechones, desde el nacimiento hasta el momento de la separación. No se trata, de ninguna manera, de un documental tradicional: en blanco y negro, sin la presencia de seres humanos y ninguna voz en off explicativa, la cámara sigue a los animales (a ellos se les suma un grupo de vacas y algunas gallinas) en busca de una empatía que rompa la distancia entre animal y consumidor pero que, al mismo tiempo, vaya más allá de la enunciación radical. Disponible en HBO Max, Gunda es una buena compañera de ruta de Cow, de Andrea Arnold.

TV

Terror y ciencia ficción

Fin de semana de fantasía desbordada en la Televisión Pública. Filmoteca, el programa conducido por el historiador Fernando Martín Peña y el crítico cinematográfico Roger Koza, está presentando un puñado de títulos que mezclan el horror con la ciencia ficción y que, en general, no resultan fáciles de ver. Hoy, a la hora de las brujas, le llegará el turno a Dios me lo ordenó (1976), del realizador Larry Cohen, el mismo de la saga El monstruo está vivo y la ochentosa The Stuff. Aquí un oficial de la policía, católico hasta la médula, se obsesiona luego de que un francotirador asesina a una docena de inocentes y declara que Dios le dijo que lo hiciera. Lo que no imagina en ese momento el detective Peter Nicholas (Tony Lo Bianco) es que esa masacre es apenas la punta de un ovillo cuyas dimensiones son imposibles de calcular. Además de una participación de la gran Sylvia Sidney, el film marcó en el debut en la pantalla del comediante Andy Kaufman.

Domingos a la medianoche, por la Televisión Pública.

Compositor, amante, enigma

Film & Arts es la única señal de cable que sigue dedicándole algo de espacio a la así llamada “música clásica”. El próximo sábado estará estrenando este particular documental dirigido por John Bridcut y dedicado al compositor británico Frederick Delius, el autor del poema sinfónico “Al oír el primer cucú en primavera”, desde su nacimiento en 1862 hasta su muerte en Francia, en 1934, víctima de una avanzada sífilis. Además de recorrer su vida a partir de la reconstrucción de material de archivo y la ayuda de especialistas, el doc incluye fragmentos musicales interpretados por la Aarhus Symphony Orchestra y el coro de cámara de la Schola Cantorum de Oxford.

Sábado 10 a las 18, por Film & Arts.