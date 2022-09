El mediocampista Alexis Mac Allister marcó este domingo dos goles, uno de penal y otro de tiro libre, para la victoria 5-2 de Brighton sobre Leicester, como local, por la sexta fecha de la Premier League.



Mac Allister -que está haciendo méritos para ganarse un lugar en la lista final de 26 futbolistas que irán al Mundial de Qatar con el seleccionado argentino- comenzó de titular y fue el encargado de cerrar la goleada de su equipo con un exquisito tiro libre; antes habían anotado Luke Thomas en contra, el ecuatoriano Moisés Caicedo y el belga Leandro Trossard. Para la visita anotaron el nigeriano Kelechi Iheanacho y el zambiano Patson Daka.

Mac Allister, ex Argentinos Juniors y Boca Juniors, además de sus dos goles estuvo cerca de un triplete, ya que antes del penal había marcado otro golazo con un gran remate desde afuera del área que se metió en el ángulo, pero luego fue anulado por el VAR por una posición adelantada previa.



El pampeano ya lleva cuatro goles -tres de penal- en seis partidos y es una de las figuras del equipo que se acomodó en la cuarta posición y sueña con jugar una competición europea por primera vez en su historia.

Puntero sin invicto

En otro encuentro,Para el local, que tuvo el ingreso en el complemento del astro portugués Cristiano Ronaldo, convirtieron el brasileño Antony -que le costó al club una suma cercana a los cien millones de euros- y Marcus Rashford (2); Bukayo Saka había igualado transitoriamente en la visita.



Pero la mala noticia de la jornada tuvo como protagonista al defensor Lisandro Martínez, quien debió ser reemplazado en Old Trafford a doce minutos del final del clásico.

El ex Newell's Old Boys y Defensa y Justicia rechazó un centro desde la derecha e inmediatamente se tiró el piso con evidentes gestos de dolor en el aductor de la pierna izquierda.



El entrerriano llegó a los Diablos Rojos por una cifra millonaria desde Ajax y era una de las figuras en el comienzo de la temporada, por lo que se espera que no sea una lesión grave.



Martínez también fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos del seleccionado argentino contra Honduras y Jamaica que se disputarán a fin de mes en Estados Unidos.





Posiciones