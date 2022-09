Las inconsistencias en el relato de Brenda Elizabeth Uliarte desencadenaron en su detención este domingo por la noche, en la estación Palermo del Tren San Martín. La joven, de 23 años, es pareja de Fernando Sabag Montiel, el hombre que atentó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Lo primero que se supo de la vida de esta joven de 23 años fue que se hacía llamar Ámbar, que vendía copos de azúcar en el centro porteño y su rechazo a los planes sociales.



En declaraciones a la prensa, Brenda había dicho que se enteró del intento de asesinato de Cristina Kirchner por televisión. Y aseguró que no veía a su pareja hacía dos días, pero las cámaras de seguridad la ubicaron la misma tarde del intento de magnicidio —el jueves pasado— primero en la estación de trenes de Constitución y por la noche en la esquina de la casa de la vicepresidenta, en Juncal y Uruguay. Por ese motivo, la jueza María Eugenia Capuchetti dispuso su detención.

Cómo conoció a Fernando Sabag Montiel

Horas antes del operativo policial, Brenda había contado en diálogo con sus seguidores de Instagram que estaba de novia y convivía con Fernando Sabag Montiel hacía un mes. Según su relato, su pareja "fue una buena persona" con ella y aseguró que nunca había visto las balas que encontró la Policía en el domicilio que compartían.

La relación con Sabag Montiel había comenzado cuatro meses atrás, cuando se conocieron en una fiesta. Según contó Brenda, su novio "era una persona copada, que hacía chistes, una persona amorosa".



"No me puedo hacer cargo de lo que hace otra persona, uno nunca termina de conocer a nadie, en un mes de novios no conocés a alguien", insistió la joven.

Por último, aseguró que Fernando Sabag "no estaba metido en ningún tipo de secta" y comentó que si hubiera sabido las intenciones de ir a la puerta de la casa de Cristina Kirchner a cometer un atentado "lo hubiera cagado a puteadas". "No pensamos que sería capaz de hacer algo así", resumió.

El arma que usó Fernando Sabag Montiel

El arma que Fernando Andres Sabag Montiel llevaba la noche del atentado contra Cristina Kirchner era una pistola calibre 380 con cinco proyectiles, que gatilló a centímetros de la vicepresidenta. La bala no salió porque, de acuerdo con una pericia preliminar, se encontraba mal la corredera,

Sin embargo, Brenda Uliarte sugirió que Sabag Montiel pudo haber usado un arma de juguete. "Tal vez hizo una joda con un fierro de juguete que tiraba agüita y ahora la mafia lo usa para su beneficio", dijo. Y le pidió a sus seguidores dejar de elucubrar "teorías conspirativas" respecto a la responsabilidad de su novio en el intento de magnicidio.

Brenda Uliarte y su apoyo a Javier Milei

En las últimas historias de Instagram que Brenda publicó -que todavía están disponibles- se puede ver un TikTok que tiene la voz en off del diputado libertario Javier Milei en donde asegura que "los políticos no tienen privilegios respecto del resto de la población". Brenda, que en Instagram usa el usuario @_ambareliza, acompañó el posteo con la frase "vamos León", el apodo que le suele otorgar la militancia al legislador nacional.

Además, en una transmisión en directo profundizó la postura política que había mostrado en los móviles de televisión, dijo coincidir absolutamente con la mirada de Milei y consideró que "Cristina tiene que estar presa, no muerta", porque "chorear un país es considerado traición a la patria" y pidió "terminar con la corrupción".