El hombre detenido por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, identificado como Fernando Andres Sabag Montiel, fue entrevistado hace algunas semanas por Crónica TV. En el diálogo con el cronista, el hombre que atentó contra la titular del Senado criticó duramente la política de planes sociales y la llegada de Sergio Massa al Gabinete nacional



En su primera aparición televisiva, Sabag Montiel se encontraba en avenida Corrientes junto a su novia, quién vendía algodones de azúcar en la zona de teatros. En esa intervención se explayó contra los planes sociales para beneficiar a los sectores más desprotegidos y puso a su novia como ejemplo. Ella participó de la entrevista mientras él la iba guiando en sus respuestas.



Curiosamente, no fue la única aparición de Sabag Montiel en el canal Crónica. También fue entrevistado a la salida de un cine de Tigre, el día que Sergio Massa fue designado como ministro de Economía. En esa oportunidad, donde también se encontraba con su pareja, se explayó en contra del titular del Palacio de Hacienda y mencionó la efímera gestión de Silvina Batakis.

El arma que usó Fernando Andres Sabag Montiel

Según confirmaron a Página/12, Fernando Andres Sabag Montiel llevaba una pistola calibre 380 con cinco proyectiles, con la que gatilló a centímetros de ella, pero se encontraba mal la corredera, de acuerdo con una pericia preliminar.

Por ese motivo, no habría hecho el movimiento hacia atrás y, como la bala no ingresó en la corredera, no salió cuando la pistola fue gatillada.

El antecedente de Fernando Andres Sabag Montiel

En marzo de 2021 Sapag Montiel fue interceptado por la Policía a bordo de un Chevrolet Prisma negro, sin patente, que dijo ser empleado de una compañía telefónica.

Al abrir las puertas, la policía encontró un cuchillo de 35 centímetros de largo. Por ese episodio, se le labró un acta contravencional e intervino la Fiscalía Nº 8, aunque el expediente fue archivado tiempo después.

Seguir leyendo: