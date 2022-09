Un grupo de concejalas peronistas, encabezadas por Marina Magnani, presentó ayer un proyecto para analizar la conducta del concejal de Cambiemos, Marcelo Megna, por haber aprobado una publicación de Facebook que lamentaba que no se hubiese concretado el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Puntualmente, lo que hizo fue poner ‘me gusta’ en un comentario que lamentaba que el disparo hubiese fallado. Además decía que el que intentó cometer el homicidio, hubiese sido un héroe y que iba a ser un día de fiesta", especificó Magnani. En tanto el propio Megna ( radical dentro de Cambiemos) prefirió relativizar su accción en redes sociales, argumentando que les daba siempre un "me gusta" a todos los posteos de seguidores y amigos, que son más de ocho mil, y que entonces no se dio cuenta del contenido.

"Nosotros somos legisladores que debemos hacer cumplir las leyes y el orden público. Apoyar expresiones que alientan y promueven más violencia debe ser sancionado. Nuestro juramento como concejales es para fortalecer el sistema democrático. Querer que la vicepresidenta sea asesinada claramente es instigación a un delito", dijo a Rosario/12 la concejala Norma López.

Ante esta situación, ediles nucleados en el bloque Todos Hacemos Rosario presentaron un proyecto que busca convocar a una sesión extraordinaria para analizar "la inconducta ética" del concejal. “Toda la normativa establece que la ética de los funcionarios públicos está comprometida en la defensa del valor vida; festejar públicamente comentarios de alguien que alienta el homicidio de cualquier persona es una inconducta ética”, agregó Magnani. Por eso, solicitan una sesión especial para analizar en el marco de la ley si amerita o no una destitución del cargo.

El expediente ingresó ayer al Concejo Municipal y consta de un único artículo: "Se convocará a sesión extraordinaria para analizar la conducta ética del concejal Marcelo Megna ante sus manifestaciones públicas de adhesión a la tentativa de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación".

Dicho escrito cuenta con las firmas de las concejalas peronistas López, Magnani, Julia Irigoitía, Silvana Teisa además de Fernanda Gigliani.

"Esto es muy importante marcar que en el artículo 18 de nuestra Constitución queda abolida a perpetuidad la sentencia de muerte por causas políticas. Hay que remarcarlo porque en nuestra historia reciente, cada vez que hubo interrupción de los períodos democráticos, hubo homicidio político de forma institucionalizada desde el Estado, entonces no es menor resaltar esto. Hoy rige la Constitución y la misma prohíbe el homicidio o la muerte por causas políticas", aseveró la concejala.

Al recibir la consulta de si buscarán únicamente la destitución del edil radical o aceptarían algún otro tipo de sanción, Magnani expresó que admitirán la medida que logre mayores consensos, siempre que termine siendo un mensaje claro hacia la ciudadanía. No podemos alentar a personas que quieran cometer homicidios o públicamente se manifiesten a favor de hacerlo. Somos ejemplo y la ley nos pone en ese lugar", concluyó.

Por su parte la concejala Gigliani explicó a este diario: "Si bien tengo una buena relación en términos personales e institucionales con el concejal Megna, y por eso mismo me extraña la actitud de avalar desde su red social un hecho tan grave como el atentado a la vida de la vicepresidenta de la Nación, me parece de una profunda irresponsabilidad. Quienes somos funcionarios públicos juramos desempeñar nuestro rol respetando el sistema y los valores democráticos. Y más aún en situaciones donde este hecho podría haber desembocado en la muerte de la vicepresidenta. Banalizar a través de un 'me gusta' es de una profunda irresponsabilidad política y humana".