Toda la documentación que genera la OSPJN se encuentra en formato papel . No se informó ningún proceso de digitalización. De hecho, comentan que si algo llega por correo electrónico, es impreso e incorporado a una carpeta. Es un proceso contrario a la modernización del Estado;

No cuenta con un sistema formal de contabilidad ni un esquema manual y mucho menos un software de gestión;

No existían controles internos porque nunca se designaron los auditores que debían llevarlos a cabo;

Las licitaciones no se ajustaban al régimen legal vigente y se elaboraban a partir de un único presupuesto . Tampoco se controlaba la habilidad de contratar de los oferentes ni las órdenes de compras incluían los ítems que tendrían que ser provistos;

No se entiende cómo se entregan los medicamentos desde la farmacia social. “La falta de un sistema informático impide realizar controles que podrían auxiliar a la gestión tales como la cantidad dispensada de medicamentos en comparación con las autorizada”, remarcaron los auditores;

En la obra social, hay 78 personas trabajando bajo contrato de locación. Algunas de ellas ocupan áreas claves como la jefatura de sistemas, es decir, son personas que deben tomar decisiones sobre el futuro de la OSPJN. Al ser contratados/as no se verifican las incompatibilidades para desempeñarse en ese cargo –por ejemplo, no se averigua si trabajan para una determinada compañía de medicina– ni se hacen concursos. Únicamente se comprueba que no tengan antecedentes penales;