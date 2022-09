Cuentan las buenas lenguas que la embajada de Estados Unidos trajo en 2009 a la Argentina al fotógrafo y cineasta norteamericano Henry Horenstein para presentar su muestra individual “Animalia”, y entre amigues y tentempiés, un amigo en común lo introdujo al músico, artista y activista Blitto en su mundo. Inmediatamente Henry quiso retratarlo a él, a sus amigues y a su entorno, indiscutibles personajes del under porteño como Susy Shock, Mosquito Sancineto, Daniela Ruiz, Alejandra Deraux, Klaudia con K, Marlene Wayar y Miss Bolivia entre otres, hasta que Henry se volvió a su país de origen y no se supo mucho más de él. Casi diez años después, Henry volvió a estas tierras y lo primero que hizo fue contactarse con Blitto para comenzar el proyecto de Blitto Underground, una película collage y documental sobre el mundo queer rodada durante dos meses con música compuesta por José Ocampo. Entre sorpresas, perfos y shows, este jueves se proyecta por única vez este documento maravillosamente extraño sobre lo extraño o, como lo detalla el propio Blitto en diálogo con este suplemento: “El under como un semillero que esparce efusivamente obras constantes bajo el deseo no solo de la confrontación, sino de la dotación de saciar sensaciones y concretarlas”.

¿Qué vidas y experiencias se cruzan con Blitto en la película?

Blitto: Entre las personas que participan en el film se encuentran Iti el Hermoso, Maruja Bustamante, Mosquito Sancineto, Santa Gabriela, Peter Pank, Denise Murz, Rodrigo Peiretti y las chicas de la cooperativa Arte Trans presidida por Emma Serna, entre otres: mucha gente amiga. También exponemos parte de mi lucha por la defensa y derecho de los habitantes animales no humanos. Es un racconto visual de la polifonía entre mis dos mundos más hermosos, el del arte y el de la lucha por la liberación animal.

El film es también un documento para que las nuevas generaciones conozcan la historia pasada y presente del under lgbtiq...

-En cuanto a la comunidad lgbtiq de la cual análogamente soy parte, queda transitada por las escenas de esta peli, que pide orgánicamente la lucha crispada y justicia de las y los sin voz, los marginales, los poco interesantes, los bizarros y demás etiquetas disonantes y cada vez menos estrechas con que se nos tilda. Esta peli acentúa situaciones y momentos de diferentes personajes rioplatenses que “performan” su ejemplo.

La película tiene una estructura poco común y recorridos multifacéticos: ¿en dónde confluyen?

-El eje es el amor. No en un sentido romántico, sino en un sentido empático, y en diferentes escalafones afectivos: el amor de mi familia, el amor a los animales, el amor de mi gente, el amor a la cultura under, esa cultura que parece estar siempre en el lado B de la historia, el lado de lo marginal, de lo prohibido, de lo oculto, de lo trash y que se genera siempre como una especie de coraza ocultista con todo ese mundo, el mundo invisible.

¿Qué nos podés adelantar sobre lo que va a pasar el jueves?

-El cine habilita la posibilidad de multidisciplinas artísticas, por lo que no dudé un instante en armar una sorpresa para experimentar después de los créditos del film, y les comento que en el hall de entrada va a haber un grupo de activistas veganos repartiendo folletería, yo soy vegano hace 14 años, y si todos sale como planeamos, veremos una escultura de una vaca gigante pop pintada por Febe Defelipe y seguramente la gente de Prana Pelu va a estar haciendo algunos colores divertidos al público.

Única función: jueves 15 de septiembre a las 20 en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entradas disponibles en alternativateatral.com