Griselda Bazán, la presidenta de la ONG, contó a Catamarca/12 que “no están pagando desde el mes de marzo y otros profesionales no están cobrando desde mayo. Estamos hablando de obras sociales nacionales, y esto es tremendo, porque desde el momento antes de que asumiera el ministro Massa, había una manifestación de los prestadores, que en ese momento pedían un aumento del 60% de los honorarios, porque con el tema de la inflación, necesitaban equiparar los sueldos. Cuando asume Massa, lejos de solucionar, o dar un aumento, hicieron un recorte”.



La referente de la ONG, explicó que mantuvo una reunión con distintas ONG a nivel nación y que esta preocupación estuvo presente en la agenda de temas. “Hay una deuda grande con los prestadores y eso nos afecta directamente. Entendemos la situación, porque son los profesionales que atienden a nuestros hijos, este es un ajuste que viene a dañar al eslabón social más débil que es el de la discapacidad. Para ellos, un día que no hagan su rehabilitación, no mejora su calidad de vida. Necesitamos que al kinesiólogo, al fonoaudiólogo, al terapista y resto de los profesionales, les paguen cómo y cuándo corresponde”.

La presidenta del ente, quien también tiene un hijo que asiste a la institución, expresó que “esto es muy grave, nos hace pensar que la salud y la educación no son lo importante para el Estado nacional y provincial, aunque, gracias a Dios, dentro de los profesionales que trabajan con nosotros, están llevando a cabo lo mismo las terapias, lo que habla de lo profesionales que son, porque no dejaron nunca de asistir a nuestros hijos, porque no cobrar desde mayo a esta fecha, es tremendo, no sé cómo se mantienen”.

Bazán relató que la institución, actualmente tiene a 220 estudiantes de todas las edades sigue trabajando diariamente y recibiendo a cada vez más personas con discapacidades motoras. “Hemos tenido casos de personas que tienen 33 y 39 años que están superando un ACV, la discapacidad ha ido aumentando y a eso lo vemos”, dijo, añadiendo que la institución tiene sus puertas abiertas con todo tipo de actividades desde las 8 de la mañana a las 16 horas.

“Tenemos rehabilitación, talleres, danzas, música, es decir, buscamos que las personas con discapacidad, a través de los talleres, se sientan estimulados, porque para la persona con discapacidad es importantísimo esto. Esto es muy triste, porque ya tenemos la cuestión de la discapacidad, como para que nos sumen estas cuestiones. Y si uno lee la ley, dice que los hijos con discapacidad van a gozar de todos los derechos pero en la práctica, esto no es real, es una letra fría”, concluyó.

Comunicado de OSEP

Como contraparte, la Obra Social de los Empleados Públicos de Catamarca (OSEP), informó que el menú de prestaciones para los tratamientos de rehabilitación integral en pacientes con discapacidad no fue modificado en ningún aspecto, como tampoco se cambió el tope prestacional que no precisa de auditoría médica y que es autorizado automáticamente al solicitar la cobertura.

Cabe aclarar que una vez alcanzado el tope, se otorga igualmente la cobertura previa evaluación de la situación y necesidad de cada paciente. Para esto, el afiliado debe presentar la siguiente documentación:

-Historia clínica donde conste la necesidad de continuar con el tratamiento solicitado, firmado por el especialista de cabecera (pediatra, neurólogo u odontólogo en el caso de prácticas fonoaudiológicas).

- Evolución de tratamiento firmado por el profesional a cargo.

-Plan de trabajo actualizado con las modificaciones solicitadas.

- Certificado Único de Discapacidad actualizado.

La documentación debe ser enviada por correo al área de Discapacidad: [email protected] o bien de manera presencial en la Casa Central.