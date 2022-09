En la última sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta se aprobó la Cuenta General del Ejercicio 2021. La votación sólo contó con un voto en contra que fue emitido por la edila Paula Benavides (Salta Independiente), quién manifestó su disconformidad por la gran cantidad de programas que no fueron ejecutados y que estaban vinculados al género, la cultura, la educación vial y el ambiente.

La concejala Carolina Am (Unidos por Salta) fue la responsable de dar a conocer el proyecto de resolución de aprobación. Contó que la cuenta general del ejercicio ingresó a la comisión de Desarrollo Económico y a partir de ahí siguió un extenso análisis. "Hemos convocado al Tribunal de Cuentas para su tratamiento y para saber sobre el proceso de elaboración de la misma”, sostuvo.

Luego, se convocó a la Secretaría de Hacienda Municipal para continuar con el tratamiento. "Es así como arribamos al dictamen de mayoría que compartimos con el Tribunal de Cuentas”, relató. Añadió que de acuerdo a lo evaluado, la información remitida por el Ejecutivo Municipal "presenta razonablemente en sus aspectos más significativos la ejecución presupuestaria y la situación financiera de la municipalidad".

En ese sentido, tanto el Tribunal de Cuentas como la Comisión de Hacienda acordaron que la gestión de Bettina Romero, durante 2021, "ha dado cumplimiento a las reglas generales de comportamiento fiscal de acuerdo a la ley de responsabilidad fiscal”, informó Am. La concejala también destacó que es importante "recordar que en el 2021 estábamos atravesando las consecuencias de la pandemia, lo que provocó que durante gran parte del año, se continúe con las restricciones impuestas”.

Si bien el visto bueno de la Comisión de Hacienda del Concejo ya estaba, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio+, José Gauffín, manifestó su rechazo a lo presentado por la gestión de Romero. Aseguró que, desde el punto de vista legal y técnico, se trata de una información acorde a lo solicitado, no obstante, "nosotros tenemos la responsabilidad de analizar esa gestión", dijo.

En ese sentido, cuestionó el sistema contable y financiero que tiene la Municipalidad al momento de presentar la información de la ejecución del presupuesto. Aseguró que es un sistema no operativo, por lo que se presentan "grandes dificultades para llevar adelante una gestión transparente".

Esta observación fue compartida por los ediles Emilia Orozco (JxC+) y Alberto Salim (UCR), y por el propio Tribunal de Cuentas, que aconsejó que se actualice el sistema, pues se vio impedido de realizar algunas evaluaciones con respecto a la hacienda pública.

"El Tribunal de Cuentas dice que no puede expresarse en relación a activos que tenemos dentro de la cuenta general, que son más de 5 mil millones de pesos", dijo Gauffín, insistiendo en que "no hay manera de auditarlas fehacientemente". "Seguimos con un sistema muy malo", agregó el concejal, cuestionando a la intendenta, quien el año pasado se había comprometido a mejorar la calidad del servicio.

Otras observació que analizó el presidente del bloque JXC+ fue que solamente se ejecutó el 43% de los fondos destinados a obras públicas, según lo evaluado por el Tribunal de Cuentas. "La hora de los barrios no llegó", expresó el edil, asegurando que se trató de "pobre calidad de gestión en materia de obras públicas".

"Cuando uno analiza las retracciones en la obra pública, uno se pregunta a dónde está la plata", cuestionó, asegurando que esa ausencia puede tener su respuesta cuando se evidencia que se aumentó un 73% de pauta publicitaria. Por ello, dijo que se trata de "un gobierno que ha posteado más rápido de lo que ha ejecutado".

También aseguró que el Ejecutivo Municipal mantuvo un procedimiento irregular en actos administrativos que estaban vinculados a la puesta en marcha de determinadas obras. "Este gobierno viola lo que está establecido en las normas, y desconoce las responsabilidades que tiene", sostuvo.

Dijo que por eso cuando se analiza en detalle lo presentado, "son muchos los aspectos que llevan a concluir que hay una registración presupuestaria prolija, pero desde el Tribunal de Cuentas, se deja acentado que hay muchos incumplimientos desde el punto de vista formal". "Esto no da tranquilidad porque es el estilo que tiene este gobierno", manifestó el edil, que no pudo votar porque presidió la sesión ante la ausencia del presidente del Concejo, Darío Madile (Unidos por Salta).



Más cuestionamientos

Quien sí pudo manifestar su voto fue la presidenta del bloque Salta Independiente, Paula Benavides, que antes de emitir el único voto en contra aseguró que lo remitido por el Ejecutivo Municipal es "inaprobable", en función de los informes que compartió el Tribunal de Cuentas.

La concejala también destacó algunas cuestiones señaladas por el Tribunal y contó que, en referencia a los bienes muebles del municipio, ese Tribunal observó que el Ejecutivo Municipal presentó información sobre la base de un inventario de 2013. "No tenemos una situación real de los bienes muebles", cuestionó.

Además, señaló que varios programas no fueron ejecutados por el gobierno municipal, como el programa especial de deportes; la sala de lactancia materna en el edificio municipal; un programa de arte y cultura en los barrios; el área municipal de la mujer; los circuitos culturales barriales. En algunos casos se ejecutó la mitad del presupuesto, como fue el programa de acción social, con el 50%, o el programa de seguridad ciudadana, con el 40%.

"Esto habla de lo lamentable de la gestión municipal, agravando la situación con la subejecución de obras públicas, y la subejecución de pauta publicitaria", dijo Benavides. Por lo que cuestionó que el municipio, se respalde en la pandemia para decir que no se realizaron obras. "Es vergonzoso que vengan a decir que no se realizaron obras por la pandemia. Esta cuenta no podemos aprobarla", cerró.