La iniciativa tuvo dictamen de la comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, donde se recibió a familiares de niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), veteranos de la guerra de Malvinas y proteccionistas de animales, quienes hicieron su aporte para demostrar la importancia de una ley de estas características.

Específicamente, la reglamentación consiste en prohibir el uso, tenencia, comercialización, manipulación, fabricación, acopio, exhibición, expendio mayorista o minorista, cualquiera sea su modalidad, a título oneroso o gratuito, de todo elemento de pirotecnia con efectos audibles o sonoros.

El miembro informante del proyecto fue el senador por Rosario de la Frontera, Javier Mónico, quien se refirió en varios tramos al derecho constitucional que tiene la ciudadanía para el acceso pleno a la salud.

"Si algo divierte a unos cuantos y perjudica y se transforma en un martirio para otros, no es copado, ese es el mensaje que debe tenerse en cuenta en este debate", señaló en coincidencia con varios de los legisladores que intervinieron en la sesión.

A su turno, el representante del departamento Capital, Emiliano Durand, pidió permiso a la presidencia para reproducir en su teléfono celular un mensaje de audio que le envió un veterano de Malvinas.

Allí, el ex combatiente afirmaba que los estruendos y las explosiones de los fuegos de artificio lo retrotraían al conflicto bélico de 1982.

Quien pidió abstenerse a la hora de la votación fue el senador provincial por el departamento La Caldera, Miguel Calabró, quien cuestionó el espíritu de la norma: "la solución no está en la prohibición, sino en la convivencia", dijo.

Además, aseguró que es el Estado el que debe velar por el bienestar de los niños y niñas con TEA, y demás sectores de la sociedad que se ven perjudicadas por el uso de pirotecnia.

El debate fue seguido por referentes de asociaciones y familiares de personas con autismo, proteccionistas de animales y veteranos de Malvinas, quienes celebraron la aprobación en definitiva del proyecto de ley.

Régimen Penal Juvenil

Tal como sucedió el martes último en la Cámara de Diputados, el Senado aprobó en definitiva el proyecto de ley en por el cual se prorroga, por el término de un año, la fecha de entrada en vigencia de la Ley 8.097 Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes, a contar desde el 5 de septiembre de 2022.

Justamente dos representantes de la Cámara Alta provincial formarán parte de la comisión que se creará, junto a integrantes de la Cámara de Diputados, del Poder Ejecutivo del Ministerio Público y del Poder Judicial para su análisis por tres meses.

Himno a Güemes

Por iniciativa del senador Carlos Rosso, se dio media sanción a un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de entonar el himno al General Martín Miguel de Güemes a continuación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la Marcha a las Malvinas, en todo acto cívico o cívico militar, que se desarrolle en el territorio de la provincia de Salta.

Otra vez pedidos de represión

El senador, Juan Cruz Curá, del departamento Orán, usó la sesión de ayer para pedir la intervención urgente de la Justicia Federal a fin de reprimir los cortes de ruta que vienen llevándose a cabo en la localidad de Pichanal, en el norte provincial.

"Mucha gente que está en los cortes, no son del departamento Orán, sino que son de San Martín, y cuando me acerqué a ver qué reclamaban, muchos de ellos no sabían, al igual que pasa en muchos cortes del país", aseguró, y dijo que hablaba en nombre "de todos aquellos ciudadanos que sufrieron este corte de ruta, porque tuvimos más de 15 kilómetros de vehículos varados con temperaturas altísimas".

Las protestas se vienen sucediendo en el cruce de las rutas nacionales 50 y 34, donde organizaciones sociales se apostaron reclamando al gobierno provincial más asistencia social, agua y alimentos.