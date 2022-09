La Cámara Federal porteña ratificó el cierre de la causa por espionaje a Sergio Maldonado y allegados durante los meses que Santiago Maldonado se encontraba desaparecido. La absolución, que beneficia a funcionarios macristas, fue dictada en primera instancia por el juez Daniel Rafecas.

En Mediodía 750, Sergio Maldonado, hermano del joven artesano, aseguró que la causa en cuestión forma parte de la misma investigación de desaparición forzada, pero que la Justicia "separó las causas para cerrar caminos".

La acusación que pesaba sobre funcionarios del gobierno de Mauricio Macri era la de seguimiento y maniobras de espionaje ilegal. Los abogados de Sergio Maldonado adelantaron a Página/12 que apelarán la decisión de la justicia porteña ante la Cámara de Casación.

Según el hermano del artesano, la causa comenzó con dificultades. "El que pincha mi teléfono es (el juez federal de Esquel, Guido) Otranto, pero los que integran la Cámara de escuchas2 son (Martín) Irurzun e (Javier Leal de) Ibarra, que está en la Cámara de Comodoro Rivadavia. Yo me presenté ante Irurzun para denunciar el espionaje y él me dijo que soy un fabulador y que no hay pruebas concretas".

Sobre este punto, Maldonado sostuvo que el juez Irurzun se niega a investigar el tema y que le indicó que, de haber espionaje, correspondía a la justicia de Esquel corroborarlo, es decir, que el mismo juez acusado en primer lugar de pinchar el teléfono debería investigarse a sí mismo.

Por último, el hermano de Santiago Maldonado detalló los pasos a seguir en las distintas causas: "En esta parte queda apelar y estamos a la espera de ver qué resuelve la CIDH, que ya fue admitido como paso. A su vez, que la Corte Suprema dictamine y diga si va a asignar a un nuevo juez o qué va a hacer. Porque Lleral se pronunció en 2018. Ahora van a hacer 4 años de que el juez dijo que ya no quería llevar más la causa. Y nadie más investigó".