El recinto de sesiones del Concejo fue ayer sede de un encuentro entre legisladores nacionales, provinciales, locales y de la región para reimpulsar el proyecto de Ley de Humedales del diputado nacional Leonardo Grosso, consensuado en 2020 con las organizaciones ambientales y científicas, que había perdido estado parlamentario y fue girado el pasado 12 de agosto a las tres comisiones que deben tratarlo. "Una de las tareas para impulsarlo era acercarnos a cada uno de los territorios para que el Congreso de la Nación salde esta deuda que tenemos con la sociedad argentina", planteó el diputado Grosso antes de abrir el debate. "Hay intereses más que poderosos que ganan tiempo, nuestra tarea es achicar esos tiempos y lograr dictaminar", agregó el legislador del Movimiento Evita. Las y los referentes de las organizaciones que participaron de la inédita reunión de trabajo de la comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara Baja nacional en la ciudad pidieron, en forma unánime, concretar un plenario de las comisiones para agilizar su tratamiento y lograr que este año se sancione. Además, invitaron a participar de la Jornada Plurinacional por los Humedales que se realizará el 17 y 18 de este mes.

Tratando de respetar los tres minutos asignados para exponer, se escucharon las voces de referentes de El Paraná no se Toca, la Multisectorial Humedales, el Movimiento Regional en Defensa de los Humedales, el Taller Ecologista, Paren de Fumigarnos, Mundo Aparte, la Red Nacional de Humedales (Renahu), Salvemos los Humedales de Villa Constitución, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Asociación Civil Comunidad Islera, el Ministerio de Ambiente provincial y la UNR.

"Esta Ley no se opone a la producción, se opone a la destrucción", subrayó la abogada Victoria Dunda, referente de Renahu, respondiendo a las críticas lanzadas desde algunos sectores. "A esta altura, seguir pidiendo por una de Ley de Humedales nos parece irrespetuoso", señaló Mauricio Cornaglia, de la ONG Paren de Fumigarnos, levantando los primeros aplausos de la jornada. "Tenemos que recuperar el control de los territorios, la ausencia del Estado es terrible", apuntó Eduardo Spiaggi, titular de la cátedra Biología y Ecología de la Facultad de Veterinarias de la UNR.

Para Rodolfo Martínez, de la Multisectorial Humedales, "la corrupción y complicidad ecocida no le está dando la espalda a las organizaciones si no a toda la sociedad". El secretario general de la UNR, y ex decano de la Facultad de Agrarias, Guillermo Montero, dijo que participó del encuentro preocupado por "la salud de las personas, de los animales, y de los agoecosistemas, y en función de eso ponernos a disposición". Además, hizo referencia al monitoreo realizado en la Isla de los Mástiles por el impacto que sufrió tras incendiarse durante tres días seguidos a mediados del 2020.

Legisladores nacionales, provinciales y locales debatieron con las organizaciones. Crédito: Sebastián Granata.

A su turno, el director de Salud de la UNR, y ex decano de la Facultad de Medicina, Ricardo Nidd, realizó una síntesis del informe que elaboraron para el MPA sobre las consecuencias por la quema de pastizales en la zona de islas, trabajo que remitieron a la Comisión de Recursos Naturales que preside Grosso. "El humo ha provocado una contaminación que supera hasta en más de 10 veces los valores recomendados por la OMS poniendo en severo riesgo la salud de la población", afirmó.

Al borde de las lágrimas, la abogada Romina Araguás, de El Paraná no se Toca, señaló: "Esta situación nos angustia, nuestros hijos están mal, ya no sabemos cómo decir que hay caza furtiva, que los Humedales vienen destruyéndose desde hace diez años, estamos cansados. Lo que está pasando en los Humedales es un ecocidio que no podemos permitir, y nos parece que la dirigencia política no estuvo a la altura de las circunstancias. Queremos una Ley de Humedales que le ponga orden al territorio, queremos que se sepa quiénes están quemando".

En un clima de total cordialidad, la exposición de Rafael Sagasti, de Comunidad Islera, defendiendo con mucho énfasis la producción ganadera en la zona de islas, generó algunos cruces con la militancia ambientalista que siguió el encuentro desde las gradas donde resaltaron las banderas exigiendo "Justicia Ambiental" y "Ley de Humedales ya!".

Del encuentro participaron, entre otros, los diputados nacionales por Santa Fe del Frente de Todos Eduardo Toniolli, Marcos Cleri, Alejandra Obeid y Magalí Mastaler, la diputada socialista Mónica Fein y su par de bancada Enrique Estévez, autor de otro de los proyectos ingresados a la Cámara Baja nacional. También estuvieron las diputadas del Frente de Todos Florencia Lampreabe y Cristina Brítez, el diputado del mismo espacio, Federico Fagioli, y Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense.

Siguieron el encuentro desde el recinto de sesiones del Palacio Vassallo las diputadas provinciales Matilde Bruera. Lucila De Ponti y Mónica Peralta, el diputado provincial Joaquín Blanco, las concejalas Norma López, Fernanda Gigliani, Julia Irigoytía, Marina Magnani, Verónica Irizar, Susana Rueda, Luz Ferradas y Jésica Pellegrini, y los concejales Lisandro Cavatorta y Ciro Seisas.

La ausencia de legisladores, tanto nacionales, provinciales y locales de la UCR y Cambiemos para debatir el tema en el Palacio Vassallo desalienta y pone en un cono de sombras el avance de la iniciativa de presupuestos mínimos que regula la actividad y protege a los humedales. En ese sentido, Toniolli señaló: "Así como las organizaciones de la comunidad han estado a la altura de las circunstancias, no puedo dejar de decir que algunos legisladores de la provincia de Santa Fe que pertenecen a otros bloques han decidido no participar de esta reunión, necesitamos tender estos puentes para dar la discusión en esas tres comisiones".

El diputado Estévez, en tanto, planteó: "Estamos hablando de un tema que es extremadamente complejo, por eso lamento muchísimo que no haya ningún diputado y ninguna diputada de la UCR y del PRO, pero también lamento que ustedes, compañeros y compañeras del Frente de Todos, no se hagan cargo de que gobiernan las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, el gobierno nacional, y por lo tanto el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas) no funcione".

Al término de la reunión de trabajo de la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación en el Palacio Vassallo, las y los legisladores nacionales fueron al Palacio de los Leones donde los recibió el intendente Pablo Javkin.

Luego de la reunión con el intendente, fueron a la zona de islas, pasando el puente Rosario-Victoria, para observar las zonas incendiadas y la construcción de terraplenes ilegales. También estuvieron en la zona usurpada por el empresario Enzo Mariani en un sector del Legado Deliot.