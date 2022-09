Los Premios Emmy 2022 tendrán su ceremonia este lunes, en la edición número 74 de estos galardones que organiza la Academia de la Televisión de Estados Unidos y que se lleva a cabo en el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

Esta vez, el anfitrión de la ceremonia será Kenan Thompson, comediante de Saturday Nigth Live, y se transmitirá a partir de las 21 por TNT Series en inglés, y por TNT, en versión doblada al español.

Y como ya sucedió en 2021, las producciones de HBO/HBO Max y Netflix se disputarán las estatuillas. Entre las dos plataformas tienen la mayor cantidad de nominaciones: HBO tiene 140, y Netflix, 105.

Sin embargo, en la ceremonia del lunes se premiarán las categorías más importantes: 118 en total, de los cuales HBO tiene 50 y Netflix, 23. La mayoría de las estatuillas fueron entregados en los Emmys Creative Arts, el 3 y 4 de septiembre.

En tanto, la plataforma Hulu, que en total obtuvo 58 nominaciones. Si bien no opera en la Argentina, su contenido llega a través de Star+: Dopesick (la cuarta serie más nominada para este lunes), Only Murders in the Building y The Dropout.

Las series más nominadas de HBO y Netflix

Por vigésima vez, HBO obtuvo la mayor cantidad de nominaciones para los Emmy, gracias a la tercera temporada de la serie Succession -con 25 nominaciones- y The White Lotus (20). Les siguen, Hacks (17) y Euphoria (16).

Por su parte, Netflix llega con la producción de habla no inglesa que competirá en los Emmy por primera vez en su historia: la surcoreana El juego del calamar, que cuenta con 14 nominaciones. Entre ellas, Mejor serie dramática, Mejor actor principal, actores de reparto, guion y dirección.

También suman Ozark (13) y Stranger Things, con 13 nominaciones que fueron a los Emmy Creative Arts.

Las series más nominadas de Apple TV+ y Disney +

Apple TV+ es la cuarta plataforma con más nominaciones: 52 en total. Entre las que está la segunda temporada de Ted Lasso, la comedia ganadora de 2021 y que esta vez obtuvo 20 posibilidades de ganar estatuillas. También, Severance, un thriller de ciencia ficción, que cosechó 14 chances.

En cuanto a Disney+, este año obtuvo 34 nominaciones. En los Emmy Creative Arts la plataforma obtuvo 5 estatuillas con el documental The Beatles: Get Back. Pero no tendrá ninguna categoría para premiar este lunes. Sin embargo, a través del canal FX -de Disney- se presentará como la quinta emisora más nominada con 8, por las series Atlanta y What We Do In The Shadows.

