Uno de los frentes de fuego que desde hace días no cede su voracidad en Caimancito y Yuto, en la provincia de Jujuy, avanzó ayer sobre el Parque Nacional Calilegua. Lo confirman los satélites Modis C6-1, J1Viirs C-1y Suomi Viirs C-2. La información (disponible en la web Fire Nasa) reporta que la masa ígnea en esas localidades jujeñas cubre ya 4200 hectáreas. Incluye un borde del Parque y ya devoró mil de la Reserva de Biósfera de las Yungas jujeñas.



La información sobre el grupo de brigadistas especializados que llega como refuerzo a Jujuy, la confirmó a Salta/12 Lautaro Vázquez, Coordinador Regional NOA del organismo que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Sobre la tarea en otros focos que se desarrollan en Salta, muy próximos a Jujuy, el funcionario mostró preocupación por la desarticulación que observó en el cuerpo de bomberos salteños.



“Hay muchos efectivos afectados en tareas relativas a la peregrinación por los santos patronos (el Señor y la Virgen del Milagro, cuya festividad central se celebra el 15 de septiembre) y en estos momentos, es un problema”, dijo. La provincia de Salta pidió ayuda formalmente ayer al Servicio. Vázquez no confirmó la solicitud del avión hidrante, sí de 30 efectivos que llegarán en los próximos días a los municipios de Urundel y Colonia Santa Rosa desde la Patagonia. Mientras tanto, Jujuy solicitó dos aviones a Nación y gestiona el envío de otro hidrante.

Sobre la posibilidad de que los ingenios azucareros y la cosecha azucarera sean un actor decisivo en la expansión del fuego en ésta época, Vázquez respondió explicando que Jujuy tiene un manejo distinto al de Salta. “En la provincia jujeña, los ingenios piden permiso para quemar durante las cosechas. Según las condiciones ambientales, se aprueba o no. En Salta, los ingenios no tienen regulados sus modos de cosechar utilizando fuego. Por lo tanto, no existe un manejo en áreas azucareras salteñas”, explicó.

“¿Quiere decir que los focos activos que se agruparon en los municipios de Yuto y Caimancito, y ya tomaron parte del Parque Calilegua, no se originaron en el Ingenio Ledesma?”, preguntó Salta/12. Vázquez explicó que la gran masa ígnea que devora miles hectáreas de bosques en la vecina provincia se habría originado por una sola persona que circulaba en moto por la ruta nacional 34. “Tomamos esa hipótesis como la más plausible. Es la versión que recogemos de testimonios de la gente. Todo el fuego que se observa en Jujuy, lo provocó una sola persona que aún no identificamos”, indicó el funcionario.

Focos desde Urundel hasta Aguaray

El municipio de Urundel, en la provincia de Salta, también registra incendios forestales. El foco activo y más preocupante para las autoridades provinciales, abarca un área estimada de 900 hectáreas. Si bien unas 250 hectáreas corresponden a la Reserva de Biósfera de las Yungas salteñas, la separan unos 20 kilómetros del bosque que arde en Jujuy. Esa gran masa ígnea que detuvo tantos vehículos sobre la ruta nacional 34 en la tarde del jueves, desvela al subsecretario de Defensa Civil de Salta, Jorge Arce. Es el más importante por su cercanía con Jujuy. “La intención es que no se conecte con Yuto y Caimancito”, explicó.

El incendio desde la ruta 34, a la altura de Caimancito (Gentileza: Bomberos de Colonia Santa Rosa).

Sobre el resto de los puntos activos que se registran en distintos municipios en el norte de la provincia (por las rutas nacionales 50 y 34), Defensa Civil de Salta los divide según su cercanía a zonas pobladas o áreas agrícolas. “La premisa es el ciudado de personas y de los bienes personales. Los brigadistas están afectados a incendios de pastizales o forestales próximos a áreas urbanas. Priorizamos esos focos, no los que se encuentran en zonas de muy difícil acceso dentro de la Yunga”, dijo Arce a Salta/12. A los focos del norte provincial salteño los combaten bomberos de cada jurisdicción. Por ahora, envían sus reportes para coordinar el trabajo con Defensa Civil con sede en Salta capital.

Respecto al pedido de aviones hidrantes a Nación, el funcionario salteño se mostró cauteloso. “Tenemos que evaluar la situación. En días con tanto humo, es imposible que los aviones trabajen. En estas condiciones, no son tan efectivos en la zona de Yunga”, acotó. Explicó que los hidrantes crean una ruta de acceso bajando la temperatura en medio del fuego. Así los brigadistas y equipos pueden ingresar para reducir grandes focos.

Sobre el origen de tantos incendios, Arce aclaró que las quemas controladas no están autorizadas. “Muchos ingenios queman para cosechar y es una práctica que no se debe realizar, menos en condiciones como las que atravesamos: altas temperaturas, viento y muy baja humedad en el ambiente. Esas tres variables hacen que focos que no son importantes, se transformen en descontrolados. Luego está la actividad ancestral. La gente cree que puede mejorar las condiciones del suelo y no es así”. En el caso de las empresas azucareras, el funcionario aclaró que suelen contar con todos los equipos para controlar los incendios que provocan. “El problema aparece cuando los más pequeños no cuentan con equipos necesarios. Los incendios tienen un efecto devastador sobre bosques como las Yungas”, insistió.

Fiscalía Penal Ambiental

Las horas más impresionantes las vivieron quienes transitaron por la ruta nacional 34 el jueves por la tarde, entre los municipios de Calilegua, Caimancito y Yuto (Jujuy) y las comunas de Urundel y Colonia Santa Rosa (Salta). Fue el caso de la diputada provincial por el departamento de Orán (Salta), Jorgelina Juárez (Todos), que esperó alrededor de 6 horas en en el camino a la altura de Calilegua. “El fuego cortaba el paso en la ruta. Pude ver el trabajo tremendo que realizaban Policía, Gendarmería y Defensa Civil”, contó.

Bananal de Orán, destruído.

Para la legisladora, miembra de la Comisión de Medio Ambiente, es el momento de declarar la emergencia ambiental en Salta. “Tenemos que prestar atención a la encíclica del papa Francisco, Laudato Si', porque destaca la idea de una casa común que debemos cuidar entre todos”, dijo en diálogo con Salta/12. Sobre el proyecto del exsenador Roberto Gramaglia que planteaba la creación de una Fiscalía Penal Ambiental, Juarez adelantó que aún no se trató en Comisión. Esa iniciativa, cuenta con media sanción en la Cámara Alta y espera tratamiento en Diputados.

Para la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, la creación de un ámbito especializado en temas ambientales es de vital importancia. Fue su fiscalía la que inició de oficio una investigación para dar con los causantes del fuego que se originó en Colonia Santa Rosa a mediados de agosto. “Sabemos que los focos se iniciaron en tres fincas y que fueron provocados por personas. Hasta ahora, una hipótesis es la de cazadores furtivos que además, no son de la zona”.

La funcionaria explicó que los focos “que se encuentran contenidos, aunque no controlados, se encuentran en Valle Morado y Arroyo Tigre”, todos próximos a Colonia Santa Rosa. “Sabemos que al fuego no lo iniciaron los propietarios registrales de las fincas donde todo se inició el mes pasado”, aclaró.

Hasta el momento, el fuego preocupa a muchos habitantes de distintos municipios del norte salteño y jujeño. Un caso que circuló en redes sociales fue el del productor de bananas José Fariña. Ubicado al Oeste de la ruta nacional 50 en el departamento Orán, el productor estaba devastado viendo que había perdido no sólo toda su producción de bananas sino todas sus plantas. “Pude salvarlas de la helada, pero no del fuego”, dijo angustiado a Salta/12. “Esperamos hablar con la autoridad de la comunidad y luego haré la denuncia en la sede policial”, explicó. Al parecer, el fuego que consumió su plantación en dos horas lo inició otro miembro de su comunidad, la Kolla Guaraní Río Blanco.

El desmanejo del fuego, ancestral o industrial, es un problema que el gobierno salteño parece tratar como tema y no como hechos que requieren la revisión de su gestión territorial. Distintos municipios salteños lanzaron una campaña por medios y redes sociales destinada a quienes circulan por la ruta nacional 34: tener precaución por cortes esporádicos, por el humo que dificulta la circulación y el fuego próximo a las banquinas. También recomiendan disminuir la velocidad ante la presencia de camiones cisterna y divisiones de bomberos, brigadistas y personal de Gendarmería o Policía que combate los focos activos.

Por ahora, los promesantes corren con mejor suerte. Todos los que viajan desde el norte salteño y jujeño rumbo al Milagro, sea caminando, a caballo o en bicicleta, no reportaron inconvenientes en sus trayectos que hayan sido provocados por focos ígneos en desarrollo.