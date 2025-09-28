Boca cayó 2-1 este sábado en su visita a Defensa y no pudo trepar a la cima del Grupo A del Torneo Clausura.

El DT Miguel Angel Russo no estuvo en Florencio Varela debido a sus complicaciones de salud que lo llevaron a quedar internado por la semana en el Instituto Fleni, donde le dieron medicación e hidratación por medio de suero. Así, al frente del equipo xeneize estuvieron sus ayudantes Claudio Ubeda y Juvenal Rodríguez.

El estadio Norberto Tomaghello acogió para este duelo a las dos hinchadas, y desde el inicio la parcialidad boquense se hizo sentir con sus característicos cánticos desde la tribuna. Sólo que en la primera parte las emociones estuvieron más bien ausentes: apenas una arremetida de Giménez de entrada y un remate del uruguayo Merentiel que el experimentado Bologna logró despejar.

Con Leandro Paredes bien tomado por los mediocampistas del conjunto de Mariano Soso y Aguirre muy apagado, Velasco se ofrecía como principal recurso para la poca profundidad xeneize. Giménez tuvo otra ocasión inmejorable para abrir el marcador de frente al arco, pero le pegó exigido y demasiado mordido, casi una pifia.

En medio de un trámite lento y tedioso, del lado local no hubo incursiones ofensivas, por lo que Marchesín prácticamente no tuvo trabajo y ambos equipos se fueron a los vestuarios con las vallas en cero.

Ya en el complemento, Boca mejoró porque Paredes conseguía a ratos despegarse de marcas pegajosas y con su pegada dejaba a los delanteros en posición expectante. Asimismo, tanto Barinaga como Blanco se animaban desde sus respectivos flancos a incursionar en ofensiva. Pero el anfitrión rompió su excesiva cautela y en un minuto tuvo tres ocasiones clarísimas: Cannavó hizo temblar el horizontal, luego "Saltita" González y un cabezazo a quemarropa de Osorio exigieron a Marchesín.

Ubeda le dio minutos a Zenón y también Ander Herrera volvió a jugar después de mucho tiempo. Entonces Marchesín cruzó a Abiel Osorio dentro del área y, tras el suspenso del VAR, el mismo delantero cambió penal por gol.

Luego el volante español recibió un patadón de Kevin Gutiérrez y Paredes marcó también desde los doce pasos.

Ya en el descuento, todo Boca se durmió y Osorio de cabeza le dio los tres puntos al Halcón.



