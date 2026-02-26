Nahuel Gallo se comunicó con su esposa

María Gómez y Nahuel Gallo

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES ENERO 4:María Gómez, esposa de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permanece bajo desaparición forzada en el sistema penitenciario venezolano, manifestó la profunda angustia que atraviesa su familia ante la falta de noticias sobre el paradero del oficial, pese al cambio de mando en Caracas.FOTO NA: ARCHIVO.

