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El documental sobre las dos figuras más excepcionales del tenis femenino

Chris y Martina: The final set, la historia de una amorosa rivalidad

Chris Evert y Martina Navratilova protagonizaron una rivalidad que cambió para siempre el tenis femenino: durante quince años se enfrentaron, se exigieron y se llevaron mutuamente hasta el límite.

Silvina Giaganti
Por Silvina Giaganti
Chris y Martina - The final set Gentileza -

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