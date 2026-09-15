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Economía

La marcha de los precios con subas en septiembre y octubre

Milei exterminó la economía y dejó viva a la inflación

Aún con dólar pisado, caída del consumo y salarios perdiendo, hay consenso de que este mes podría rozar el 2 por ciento y, el mes próximo, superar ese número. El factor carne, en el eje.

Por Leandro Renou
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La CNV dio marcha atrás con una desregulación que había implementado este año.

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