En los tres minutos finales de su partido, el noruego Erling Haaland anotó un doblete para estirar la victoria del Manchester City sobre el Burnley a 5-1, en uno de los siete encuentros que se jugaron este sábado por la sexta fecha de la Premier League inglesa.

Aunque el triunfo de los conducidos por Pep Guardiola fue el más abultado de la jornada, el más sorpresivo ocurrió en Londres: en su casa, el Crystal Palace venció por 2-1 al Liverpool, quien pese a la derrota mantuvo el liderazgo del certamen, donde marcha primero con 15 unidades. La agónica victoria se selló ¡a los 97 minutos! con un gol de Eddie Nketiah que le permitió a los dirigidos por Oliver Glasner subir al segundo escalón de la tabla y quedar a tres unidades de la cima.

En la tercera ubicación, con 11 puntos, aparecen tres equipos que jugaron este sábado: Sunderland, que venció por 1-0 en su visita al Nottingham Forest; Bournemouth, que igualó fuera de su casa ante el Leeds por 2-2; y Tottenham, que empató por 1-1 como local ante el Wolverhampton.

La jornada entregó además un gol argentino: Enzo Fernández había marcado para el Chelsea en la etapa inicial, pero Brighton aprovechó la expulsión de Trevoh Chalobah y dio vuelta el marcador con un doblete de Danny Wellbeck y un gol del belga Maxim De Cuyper para lograr el triunfo por 3-1 en tiempo de descuento. Ese mismo resultado, pero en condición de visitante, registró el Manchester United, quien cayó en su visita al Brentford, situándose en la 14ª posición de la tabla del torneo inglés.

