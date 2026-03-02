Omitir para ir al contenido principal
Javier Milei ante la Asamblea Legislativa

Un largo discurso donde hubo una sequía de anuncios

Javier Milei emuló a Donald Trump en su discurso inaugural del Congreso, lleno de gritos, insultos y amenazas, sin anunciar medidas para la crisis.

Por Felipe Yapur
Congreso. Javier Milei inauguró con gritos, acusaciones y falsedades el nuevo período de sesiones del Parlamento. (Comunicacion Senado)

La guerra contra los niños

Por Jorge Majfud

Apertura de sesiones en Salta

Sáenz, alineado con Milei, pero en disputa por recursos y territorio

Por Maira López

Apertura de sesiones en el Concejo Deliberante de Salta

Durand prometió “obras históricas”, defendió su gestión y exigió financiamiento nacional

Por Maira López

“Esperamos una justicia digna para mi hija, cadena perpetua”

Primer juicio por jurados en Salta: se debate el femicidio de Dalma Bataches

Por Claudia Ferreyra

Caos en un boliche

Derrumbe en Costanera: 15 heridos y 700 evacuados en una fiesta electrónica

Hugo Mujica y su vida y obra de poeta, filósofo, sacerdote y viajero

“Lo que el viento no arranca, lo arraiga”

Por Julián Varsavsky

Quiénes son los dueños de empresas que digitan el apoyo a Milei en lo peor de la crisis

Todos los ceos del Presidente de la Nación

Por Leandro Renou

Se puso en marcha el procedimiento de reordenamiento de cargos y horas en las escuelas bonaerenses

La Provincia busca terminar con la lógica del “docente taxi”

Por Andres Miquel

El País

Los reyes de la pobreza

Por Sergio Wischñevsky

La gran mentira de hacer la guerra para hacer la paz

Por Mempo Giardinelli

Los cruces, chicanas y una puesta en escena montada por el oficialismo

La apertura de sesiones más ordinaria de todas

Por Eva Moreira

Economía

El discurso de Milei negó los problemas de salarios, del empleo y del consumo

Sin respuestas para una crisis que ni reconoce

Por Raúl Dellatorre

Milei reiteró que la pobreza bajó. Datos oficiales lo desmienten

A contramano de la realidad

Por Bernarda Tinetti

La motosierra contra empresas y sociedades estatales

Se perdieron más de 62.000 empleos públicos desde que Milei asumió la presidencia

Sociedad

Una tragedia en Quilmes

Decapitado en carnaval

El FBI lo investiga como "potencialmente terrorista"

Tres muertos por un tiroteo en Austin

Un informe revela que la temporada fría es cada vez más breve en EE.UU.

Más tormentas, pero menos días de invierno

Antes de que empiece el segundo juicio, tras la anulación del primero

Nueva audiencia preliminar en la causa contra la enfermera de Maradona

Deportes

Luego de su remontada ante Crystal Palace

Premier League: Manchester United alcanzó el tercer lugar

Los goles del vencedor fueron convertidos por Di María y Copetti

Central volvió a ganar el clásico y hundió más a Newell’s

Por Juan José Panno

La llegada del nuevo entrenador se produciría el miércoles

River visita a Independiente Rivadavia luego de la salida de Gallardo

Derrotó a Instituto en Córdoba

Torneo Apertura: Unión volvió a ganar y ya se ubica entre los de arriba