Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso: el discurso, los anuncios y las reacciones
1 hora
Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso: el discurso, los anuncios y las reacciones
1 hora
Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso: el discurso, los anuncios y las reacciones
1 hora
Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso: el discurso, los anuncios y las reacciones
1 hora
Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso: el discurso, los anuncios y las reacciones
1 hora
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
Javier Milei ante la Asamblea Legislativa
Un largo discurso donde hubo una sequía de anuncios
Javier Milei emuló a Donald Trump en su discurso inaugural del Congreso, lleno de gritos, insultos y amenazas, sin anunciar medidas para la crisis.
Por
Felipe Yapur
02 de marzo de 2026 - 3:01
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Congreso.
Javier Milei inauguró con gritos, acusaciones y falsedades el nuevo período de sesiones del Parlamento.
(Comunicacion Senado)
Últimas Noticias
La guerra contra los niños
Por
Jorge Majfud
Apertura de sesiones en Salta
Sáenz, alineado con Milei, pero en disputa por recursos y territorio
Por
Maira López
Apertura de sesiones en el Concejo Deliberante de Salta
Durand prometió “obras históricas”, defendió su gestión y exigió financiamiento nacional
Por
Maira López
“Esperamos una justicia digna para mi hija, cadena perpetua”
Primer juicio por jurados en Salta: se debate el femicidio de Dalma Bataches
Por
Claudia Ferreyra
Exclusivo para
Caos en un boliche
Derrumbe en Costanera: 15 heridos y 700 evacuados en una fiesta electrónica
Hugo Mujica y su vida y obra de poeta, filósofo, sacerdote y viajero
“Lo que el viento no arranca, lo arraiga”
Por
Julián Varsavsky
Quiénes son los dueños de empresas que digitan el apoyo a Milei en lo peor de la crisis
Todos los ceos del Presidente de la Nación
Por
Leandro Renou
Se puso en marcha el procedimiento de reordenamiento de cargos y horas en las escuelas bonaerenses
La Provincia busca terminar con la lógica del “docente taxi”
Por
Andres Miquel
El País
Los reyes de la pobreza
Por
Sergio Wischñevsky
Javier Milei ante la Asamblea Legislativa
Un largo discurso donde hubo una sequía de anuncios
Por
Felipe Yapur
La gran mentira de hacer la guerra para hacer la paz
Por
Mempo Giardinelli
Los cruces, chicanas y una puesta en escena montada por el oficialismo
La apertura de sesiones más ordinaria de todas
Por
Eva Moreira
Economía
El discurso de Milei negó los problemas de salarios, del empleo y del consumo
Sin respuestas para una crisis que ni reconoce
Por
Raúl Dellatorre
Milei reiteró que la pobreza bajó. Datos oficiales lo desmienten
A contramano de la realidad
Por
Bernarda Tinetti
Quiénes son los dueños de empresas que digitan el apoyo a Milei en lo peor de la crisis
Todos los ceos del Presidente de la Nación
Por
Leandro Renou
La motosierra contra empresas y sociedades estatales
Se perdieron más de 62.000 empleos públicos desde que Milei asumió la presidencia
Sociedad
Una tragedia en Quilmes
Decapitado en carnaval
El FBI lo investiga como "potencialmente terrorista"
Tres muertos por un tiroteo en Austin
Un informe revela que la temporada fría es cada vez más breve en EE.UU.
Más tormentas, pero menos días de invierno
Antes de que empiece el segundo juicio, tras la anulación del primero
Nueva audiencia preliminar en la causa contra la enfermera de Maradona
Deportes
Luego de su remontada ante Crystal Palace
Premier League: Manchester United alcanzó el tercer lugar
Los goles del vencedor fueron convertidos por Di María y Copetti
Central volvió a ganar el clásico y hundió más a Newell’s
Por
Juan José Panno
La llegada del nuevo entrenador se produciría el miércoles
River visita a Independiente Rivadavia luego de la salida de Gallardo
Derrotó a Instituto en Córdoba
Torneo Apertura: Unión volvió a ganar y ya se ubica entre los de arriba