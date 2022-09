TEATRO

Lago de los cisnes, App

Una bailarina inmersa en el mundo de la autogestión cultural rememora su experiencia escénica cuando una llamada en espera evoca el Lago de los cisnes. Compulsivamente, se convierte en Odile y Odette. Esta nueva producción de la compañía Amor Eterno, escrita y dirigida por Cecilia Gómez, es una pieza coreográfico/teatral que integra la danza, la acrobacia, las redes sociales, los ringtones y el mundo virtual. Colaboraron en el guión y dirección teatral Pablo Ragoni y Raúl Antonio Fernández; Juan Pablo Sierra en la dirección coreográfica y de movimiento; y Luciano Campodónico en la música. La voz en off es de Javier Marra y la iluminación de Juan Manuel Gagino Di Leo. Con Cecilia Gómez y Raúl Antonio Fernández.

Sábado a las 20.30, en el Club de Trapecistas Estrella del Centenario, Ferrari 252. Entrada: $1200.

Nothing to hide

Basada en la espectacularización del sufrimiento ajeno y los mecanismos de banalización que desarrollan los medios de comunicación como forma de entretenimiento, Nothing to hide hace uso y abuso de medios visuales, de streaming en vivo y de una teatralidad en diálogo directo con el espectador. Deja expuesto y “al desnudo” un espacio escénico que es un lugar, ningún lugar y todos los lugares en un, como su título indica, “Nada que ocultar” que todo lo expone y que quizá, como su protagonista, todo lo oculta. Nueva temporada de esta obra creada y escrita por Melina Seldes y Bruno Catalano, con dirección y puesta en escena de Pablo Ariel Bursztyn. Escenografía de Carlos Bariggi, iluminación de Adrián Ruiz y Eduardo Perez Winter, y música original de Simone Giacomini. Con Melina Seldes y Ana Echeverría.

Sábado a las 21 y domingo a las 20, en Planta, Inclan 2661. Entrada: $1200.

MÚSICA

Unánime

Nuevo disco de Roxana Amed, reciente ganadora del Gardel al mejor álbum de jazz por su trabajo Ontology (2021). Radicada en Miami desde 2013, con su octavo disco como solista Amed entrega una mirada sobre el latin jazz: “Puede que tradicionalmente se lo asocie con la zona del Caribe y con los grandes ensambles, pero en Sudamérica tenemos otras influencias y diferentes formas de abordar una fusión con el jazz”. Con la premisa de recorrer nuevas sonoridades y un repertorio que incluye versiones de Miles Davis y Egberto Gismonti, entre otros, la cantante está acompañada por su habitual ensable –el pianista y arreglador cubanoamericano Martín Bejerano, el bajista Edward Pérez y el baterista Ludwig Afonso– e invitados como Niño Josele, Chico Pinheiro, el colombiano Julio Reyes Copello, el peruano Tony Succar o la venezolana Linda Briceño. El disco completo se podrá escuchar en las redes recién a partir del viernes 16, pero ya hay tres simples disponibles online, entre ellos “Adiós a Cuba”, con Chucho Valdés, y una versión de “Nueva luna, mundo arjo”, un tema de Spinetta, junto a Pedro Aznar.

Mundo

Nuevo simple de Andrés Ravioli, una –según sus responsables– “balada sci-fi funky donde se confunden romance, apocalipsis y fantasía”. Colaborador de Usted Señalemelo, Cosmo, Mompox y Banda de Turistas, y ex integrante de Morbo y Mambo, Ravioli lleva editados dos discos como solista: "Máscara" (2019) y "El Idiota" (2021). El flamante “Mundo” tiene producción de Ezequiel Spinelli (Mompox), cuenta con la participación del mendocino Gastón Ramos aka Xurdo (antes conocido como ENDLRG) en guitarra y Andrés Reboratti en saxo barítono. El lanzamiento forma parte del catálogo del sello Metamusica, curado por Ulises Conti.

ONLINE

Los anillos de poder

El último cuatrimestre trajo dos de las series más esperadas del año, el equivalente en la pequeña pantalla de los blockbusters cinematográficos, en ambos casos fantasías pseudo medievales de largo aliento. A la precuela de Game of Thrones, el caballito de batalla de HBO, se le suma ahora el spin off de El señor de los anillos, la gran apuesta de 2022 de Amazon Prime Video, según consta en los medios periodísticos la serie más cara de la historia (¡500 millones de dólares!). La inversión resulta evidente en el despliegue de locaciones y efectos visuales, materia prima de un relato que transcurre mucho antes que la historia de Frodo y sus amigos. Centrado en el universo de los elfos (Morfydd Clark interpreta a Galadriel, personaje encarnado por Cate Blanchett en la trilogía de Peter Jackson), la saga comienza narrando tiempos de paz en la Tierra Media, durante la así llamada Segunda Edad, aunque los conflictos ya se avizoran en los primeros dos episodios, dirigidos por el español J. A. Bayona.

Rick and Morty

La sexta temporada de la serie de animación para adultos creada por Dan Harmon y Justin Roiland está de estreno en HBO Max. Se trata de un regreso ansiado y los responsables prometen aventuras aún más disparatadas e imprevisibles para la inefable dupla del inventor Rick Sánchez y su nieto Morty Smith. El primer episodio de un total de diez, titulado Solaricks, anticipa algún guiño al clásico de la ciencia ficción escrito por el polaco Stanisław Lem. En su particular estilo, la dupla declara que “retomamos la historia donde la dejamos, en el peor estado de salud y con mala suerte. ¿Conseguirán recuperarse para vivir más aventuras? ¿O se verán arrastrados por un océano de orina? ¿Quién sabe?”

CINE

Moonage Daydream

Los fans de David Bowie deberán acercarse a alguno de los pocos cines de CABA y el Gran Buenos Aires que exhibirán el documental dirigido por Brett Morgen (Cobain: Montage of Heck) en apenas un puñado de funciones, el próximo jueves 15 y el domingo 18 (este último día sólo en el Showcase IMAX). La película, estrenada en el Festival de Cannes con muy buenas reseñas, es un viaje alucinado al universo del Duque Blanco, con material de archivo de los años 70 en muchos casos inédito y restaurado para la ocasión. Sin voces en off narrativas ni la aparición de expertos señalando altos y bajos –el abecé de los documentales convencionales–, quien cuenta la historia es el propio Bowie, gracias a decenas de entrevistas y apariciones públicas registradas a través de los años. 135 minutos que recorren una carrera creativa de más de cinco camaleónicas décadas, a la vez homenaje y trip audiovisual inmersivo, coronado por registros de algunos de los recitales más destacados del hombre que cayó del cielo.

Buñuel en México

El gran director español, por siempre ligado al movimiento surrealista, acaparó la atención del mundo durante su etapa francesa, la de El discreto encanto de la burguesía. Pero antes de eso, su filmografía mexicana ofreció obras maestras como Los olvidados, Viridiana y Ensayo de un crimen. Es precisamente ese período el que está destacando la programación de Malba Cine, en un imperdible ciclo integral con copias enviadas especialmente por la Cineteca Nacional de México. Hoy podrán verse, a las 18, El bruto (1953), particularísimo melodrama con un matarife devenido matón, y, a las 20, Él, estrenada el mismo año, ensayo sobre los celos, la paranoia y la locura con un Arturo de Córdova en estado de gracia.

TV

Las virtudes

De los creadores de la prestigiosa This is England, Shane Meadows y Jack Thorne, esta miniserie dramática de apenas cuatro capítulos relata la caída en desgracia personal de Joseph (Stephen Graham) luego de que su exesposa decide mudarse a Australia junto a su pequeño hijo de nueve años. Alcohólico y con tendencias depresivas, el protagonista regresa a su Irlanda natal para reencontrarse con su hermana, a quien no ve desde que era un niño, iniciando una relación emocional con la hermana de su cuñado. Elegida como una de las mejores series europeas del año 2019, la historia de The Virtues está basada en un traumático hecho de la vida real de Meadows, cuyo padre fue acusado injustamente por un asesinato cuando el guionista tenía apenas diez años. “Siempre he sido honesto respecto del origen de mis historias, que suelen ser personales”, declaró Meadows. “Obviamente, hubiera sido más fácil no hablar de este hecho del pasado, pero no me gusta hacer excepciones”.

Jueves a las 22, por Europa Europa.

Angelyne

La “bomba platinada”, ese arquetipo de femineidad que se resiste a la extinción en tiempos de “deconstrucción”. La serie que estrena la señal Universal+ comienza en tiempos recientes, cuando a la manera de El ciudadano un periodista intenta reconstruir los pasos de una misteriosa actriz, cantante y modelo que, en los años 80, se transformó en un ícono del erotismo gracias a sus grandes afiches publicitarios desplegados en la ciudad de Los Ángeles. Emmy Rossum (Shameless) es la encargada de darle vida en la pantalla a Angelyne, mientras que Alex Karpovsky interpreta al cronista dispuesto a todo con tal de descubrir el misterio alrededor de la otrora popular rubia.

Viernes a las 22, por Universal+.