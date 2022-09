La periodista, escritora y diputada nacional por CABA del Frente de Todos, Gisela Marziotta, presentó ayer en la Feria del Libro "Las Primeras, mujeres que hicieron historia". Marziotta, que estuvo acompañada en la presentación por la vicegobernadora Alejandra Rodenas , destacó en diálogo con Rosario/12 lo que generan historias como la de la primera médica, la primera intendenta, sindicalista o futbolista. "Ahora damos por sentado un montón de cosas que nosotras hacemos, como que las vamos naturalizando a pesar de que seguimos en la conquista de otros espacios, pero hubo algunas que tuvieron que empezar todo este recorrido, abrir por primera vez esa puerta", señaló la periodista. La presentación de libro en varias ciudades del país, agregó Marziotta, también le va generando una perspectiva federal: "Hay mujeres de todas las provincias que fueron primeras, y cada vez que voy a una provincia, cada una tiene sus Primeras, de cada provincia que visito me llevo un libro".

El libro de Marziotta, presentado anoche en la sala Jorge Riestra del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, reúne biografías de 23 mujeres que se propusieron conquistar vidas que no les estaban destinadas. "Las mujeres de este libro se animaron a recorrer caminos sin contar con antecedentes ni red; se animaron a transitar senderos plagados de prejuicios, de comentarios desalentadores y hasta de malos augurios", propone la reseña del libro publicado por la editorial Planeta.

"De la primera médica a la primera sindicalista, la primera jueza de la Corte Suprema Justicia de la Nación, la primera bioquímica, intendenta, futbolista o cineasta, estas mujeres comparten un tesón a toda prueba y un amor por la libertad que las hermana. Siguieron sus sueños y pagaron por ello, pero hoy se recortan como Las primeras: aquellas que se animaron a soñar un destino diferente y, al hacerlo, pavimentaron el camino que recorren las argentinas en la actualidad. Ellas son Las primeras, mujeres que hicieron historia", agrega.

Se trata de relatos sobre las historias de Carmen Pujals, María Adela Caría, Irene Bernasconi, Elena Martínez Fontes, Carola Lorenzini, Jeanette Campbell, Eva Landeck, Nelly Noller, "Isabel" Perón, Juana Pasquini, Norma Castillo y Ramona "Cachita" Arévalo, Mariela Muñoz, Aimé Painé, Elba Selva, Cecilia Braslavsky, Edith Pecorelli, Susana Stochero, María Isabel Pansa, Mariela Santamaría, Marina Cardelli, Macarena Sánchez y Julia Ballario.

En la previa de la presentación en la Feria del Libro, Marziotta indicó: "Lo que me parece interesante del libro, cuando lo estoy presentando en distintos lugares, que es como un disparador de un agenda de género muy actual, que genera un interés de varones y de mujeres, no que es un libro para mujeres. Además, la curiosidad de enterarte que hubo una mujer que por primera vez hizo tal cosa, y todo lo que atravesó".

Según la escritora, "hubo algunas que tuvieron que empezar todo este recorrido, abrir por primera vez esa puerta. Y no fue que de un día para el otro se levantaron y abrieron la puerta, fue un trabajo que hicieron para afuera y hacia adentro, fue muy fuerte lo de estas mujeres que lograron ser primeras en ese lugar donde antes sólo lo hacían los varones. Es muy interesante lo que va generando, despertando ciertas emociones: `mirá vos qué valiente, mirá vos qué perseverante´".

En las últimas semanas, Marziotta estuvo presentando "Las Primeras" en distintas ciudades del país, desde Usuahia a Jujuy. "Está bueno de este recorrido la perspectiva federal que nos está dando en el libro, que hay mujeres de todas las provincias que fueron primeras. De hecho me pasa, cada vez que voy a una provincia, que queda pendiente el libro de las Primeras en esas provincias, cada una tiene sus Primeras, de cada provincia que visito me llevo un libro", expresó. "Y también salir de esa mirada porteñocentrica que uno a veces tiene, también está bueno, donde tenemos un país tan rico, tan enorme y tan diverso, incluso ver esos contrastes es sumamente enriquecedor", subrayó la escritora.

La diputada nacional vino a presentar su libro a la ciudad un día después que sus pares que integran la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente realizaran una inédita reunión de trabajo en el recinto de sesiones del Concejo Municipal para reimpulsar la Ley de Humedales presentada por el diputado Leonardo Grosso. "Hay que tomarse en serio el tema del ambiente, incorporarlo como agenda obligatoria, pero no sólo de tratamiento de conversatorio si no de que se pueda bajar y militarla para que el proyecto se convierta en ley", planteó. "La Ley de Humedales es fundamental, por eso hay que militarla fuerte para que llegue al recinto y no pierda estado parlamentario. Cuando un proyecto de esta magnitud llega a perder estado parlamentario es todo un dato", consideró.

"Digo siempre que las leyes tienen distintas etapas. Primero, la elaboración de ese proyecto junto a las personas que representan a esos sectores afectados, y a partir de esa necesidad se arma el proyecto de ley, y es fundamental militarlo para darle visibilidad. Se trata, se convierte en ley y hay que militarlo para que se reglamente. Nos pasa con la Ley de Paridad en Medios de Comunicación que no se reglamentó", agregó. "Festejamos el día que se sancionó pero todavía es como si no hubiera pasado nada porque si no se reglamenta no pasa nada. Y después hay que militarlo para que se cumpla, es un recorrido muy grande", concluyó Marziotta.