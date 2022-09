El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo este domingo que continuará defendiendo “firmemente” el mandato sobre el cual llegó a gobernar. Aseguró que “es un mandato de transformación, de diálogo y de generar condiciones de vida digna para el pueblo”.

“Ese camino de cambios pasa también por hacerse cargo de tener una nueva Constitución escrita en democracia”, expresó el mandatario durante su discurso en el marco de los 49 años del golpe de Estado contra Salvador Allende.

Boric aseguró que el gobierno está trabajando con el parlamento “para aunar las voluntades necesarias” y llegar a acuerdos. “Los resultados del plebiscito del pasado domingo no son apropiables por nadie en particular”, sostuvo. "No cometan el error de creer que el que se haya rechazado el texto propuesto por la Convención (Constitucional) significa un rechazo a los cambios y transformaciones en Chile. Eso no es así", añadió.

“Como gobierno entendemos que la democracia toma su tiempo, y estoy profundamente convencido que durante nuestro periodo tendremos una Constitución de la cual todos y todas, más allá de nuestras legítimas diferencias políticas, podamos sentirnos orgullosos.”, señaló Boric.

El mandatario afirmó que confía en “la sabiduría del pueblo” y que eso significa “no despreciar y no ningunear las decisiones que toma”. Además, destacó que la derrota de la opción Apruebo se sufrió en las urnas, “a diferencia de hace 49 años que fueron las armas, la violencia y la traición” las que se impusieron.

“Esa es una reflexión que bien vale hacerla sentir fuerte: cuando se pierde democráticamente, se aprende, nos fortalecemos. A veces, como decía un profesor, la victoria marea, hace perder perspectiva. En cambio, en la derrota se fortalecen las convicciones y nos ayuda a avanzar como creo que nos llama el pueblo de Chile, con mucha decisión y gradualidad, pero sin renunciar”, dijo Boric.

“Hay algunos que parecieran creer que la derrota nos debilita, nos desestabiliza. No es necesario que mientan, aquí estamos firmes y vamos a seguir trabajado por construir un Chile más justo”, expresó el presidente.

Hacia los 50 años del golpe

Durante su discurso, Boric dijo que este 11 de septiembre da comienzo a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y manifestó su compromiso en continuar con la búsqueda “incansablemente”de los detenidos desaparecidos.

“Son 1.192 detenidos desaparecidos que todavía no sabemos donde están. No es aceptable, no es tolerable, no lo podemos naturalizar”, expresó el presidente.

“Lo dijimos el 1 de junio en la cuenta pública y hoy comparto con ustedes la materialización de ese compromiso, con la puesta en marcha del plan nacional de búsqueda”, dijo Boric. El presidente informó que estas acciones se realizarán junto con las agrupaciones de familiares de las víctimas.

“Seguiremos cultivando la memoria porque estamos seguros de que la memoria no es un ejercicio de pasado, ni puramente intelectual, sino que es un ejercicio movilizador”, expresó Boric.