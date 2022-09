"La democracia se construye con diálogo, respetando a quien piensa distinto y nunca con violencia", consignó el presidente de Chile, Gabriel Boric, este domingo, al rechazar los episodios de violencia que se registraron en la tradicional movilización que se realiza los 11 de setiembre, aniversario del golpe de Estado de 1973.

"Si queremos salir adelante (...) tiene que ser en paz y sin violencia, y eso es lo que nosotros vamos a hacer desde el gobierno", añadió el mandatario en una breve comparecencia ante los medios.

Posteriormente Boric compartió un video con sus declaraciones en su cuenta de Twitter, donde añadió: "Trabajamos a diario e incansablemente por la seguridad de las personas. En días como hoy no olvidamos que construimos democracia con diálogo, respeto y nunca con violencia".

Los incidentes

Varias movilizaciones se realizaron este domingo para conmemorar el 49º aniversario del golpe contra el gobierno de Salvador Allende. En algunas de ellas, especialmente en Santiago, hubo intentos de saqueos y enfrentamientos con Carabineros.

Más de 2.000 personas participaron de la tradicional romería desde la plaza Los Héroes hacia el Cementerio General. La marcha fue mayoritariamente pacífica, pero en sus alrededores hubo incidentes, lo que no es habitual.

Según Carabineros, hubo enfrentamientos de encapuchados con las fuerzas del orden cerca de La Moneda, se lanzaron artefactos incendiarios, se incendió un vehículo municipal y hubo al menos tres saqueos.

También hubo incidentes en las afueras del Cementerio General, donde un grupo de encapuchados destruyeron veredas y muros del espacio público para luego lanzar objetos contundentes hacia carabineros.

Agresiones a comunistas

Los hechos violentos también fueron rechazados por dirigentes del Partido Comunista que, como es tradicional, participaron en la marcha.

La diputada Karol Cariola denunció en sus redes sociales que varios militantes comunistas fueron objeto de agresiones durante la movilización.

"Quiero denunciar y repudiar lo ocurrido en la marcha de homenaje a las víctimas de la dictadura cívico militar", escribió Cariola en su cuenta de Twitter. "Un grupo de sujetos a rostro cubierto, armados con cuchillos, golpearon, amenazaron y rociaron con bencina a nuestros compañeros/as de las Juventudes Comunistas y del Partido Comunista", denunció.

El acto oficial

Boric se había dirigido a los chilenos en la mañana de este domingo, cuando anunció la puesta en marcha de un plan nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos y aseguró que el suyo “es un mandato de transformación, de diálogo y de generar condiciones de vida digna para el pueblo”, lo cual implica también “hacerse cargo de tener una nueva Constitución escrita en democracia” para sustituir la de 1980, aprobada por la dictadura dirigida por Augusto Pinochet (1973-1990).

“Como gobierno entendemos que la democracia toma su tiempo, y estoy profundamente convencido que durante nuestro periodo tendremos una Constitución de la cual todos y todas, más allá de nuestras legítimas diferencias políticas, podamos sentirnos orgullosos”, señaló el mandatario.



El presidente también afirmó que confía en “la sabiduría del pueblo” y que eso significa “no despreciar y no ningunear las decisiones que toma”. Además, destacó que la derrota de la opción Apruebo se sufrió en las urnas, “a diferencia de hace 49 años que fueron las armas, la violencia y la traición” las que se impusieron.

Además, Boric dijo que este 11 de septiembre da comienzo a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y manifestó su compromiso en continuar con la búsqueda “incansablemente” de los detenidos desaparecidos. “Son 1.192 detenidos desaparecidos que todavía no sabemos donde están. No es aceptable, no es tolerable, no lo podemos naturalizar”, expresó.

“Lo dijimos el 1 de junio en la cuenta pública y hoy comparto con ustedes la materialización de ese compromiso, con la puesta en marcha del plan nacional de búsqueda”, dijo Boric. “Seguiremos cultivando la memoria porque estamos seguros de que la memoria no es un ejercicio de pasado, ni puramente intelectual, sino que es un ejercicio movilizador”, expresó.