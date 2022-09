Vaya espaldarazo recibió la gestión de Hugo Ibarra en el que fue nada menos que su partido número 13 al frente de Boca. "Estaba esperando ganarle a River y ahora vamos a pelear el campeonato hasta el final. Nosotros venimos trabajando día a día y voy a ser sincero como siempre, todavía no pasa por mi cabeza pensar en el año que viene", sentenció el formoseño en la conferencia de prensa post Superclásico.

El exlateral derecho había dicho algo bastante contrapuesto en la previa ("aunque ganemos no somos candidatos") pero luego del triunfazo que consiguieron los suyos este domingo, vale darle la derecha en el juego lingüístico. Al fin y al cabo, ser candidatos y dar pelea no es lo mismo.

"Muchos dicen que fue un partido discreto el de hoy, pero yo me voy contento con el esfuerzo de mis jugadores, porque fuimos totalmente superiores y por eso les estoy muy agradecido a los futbolistas", definió Ibarra.

En cuanto al planteo del equipo de Gallardo, el DT xeneize sacó pecho: "No me sorprendió que River saliera con línea de cinco, pero se ve que no les dio resultado porque en el segundo tiempo hicieron tres cambios".

El formoseño destacó además que él y sus jugadores están "seguros de lo que se hace". "El grupo está fuerte y eso nos da tranquilidad. Acá el plantel sabe que lo que no se negocia es la entrega", agregó.

"Y hoy yo me sentí cómodo con la hinchada de Boca que tanto nos alentó y lo mismo ocurrió con los jugadores", respondió en referencia a su colega y excompañero en el Mónaco francés, Marcelo Gallardo, quien había dicho el viernes que la Bombonera le "caía bien" a River.

El plantel de Boca entrenará desde las 16 de mañana en el predio de Ezeiza pensando en el partido del miércoles a las 21:30 en cancha de Lanús.