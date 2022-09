Pablo Cardozo Cisneros, abogado de Lucía Aleman, la mamá del subalférez de Gendarmería Gustavo Gallardo, quien supuestamente falleció calcinado durante un siniestro vial sucedido el 28 de abril en Catamarca, aseguró que tomó la causa por las “circunstancias extrañas” en las que se produjo todo. Puso en duda la no participación del organismo nacional en la investigación de la muerte de un miembro de la fuerza que trabajaba en “un área tan sensible como lo es la división de drogas”.



Cardozo, quien es oriundo de Orán, Salta, tal como Gallardo y su madre, se presentará esta semana como abogado patrocinante en la Fiscalía que investiga la causa. Tanto él como Lucía, confiaron a Catamarca/12 que la investigación del fiscal Federico Maturano, a cinco meses del accidente aún no tiene avances.

“Las circunstancias de la muerte del gendarme son extrañas y se pusieron más extrañas con el paso del tiempo. Gendarmería perdió un efectivo que trabajaba en un lugar crítico, como es la División de Drogas, y no tomaron participación. Sé por experiencia que ellos se mueven como familia, y que a través de un amicus curiae, podrían haber ingresado a la causa para poder investigar con sus herramientas”, sugirió el letrado.

“La actuación fiscal hace que surjan más dudas. No había ni apuro de saber quién era y demoraron el ADN. Cuando ingresemos en la causa vamos a ver si se hizo bien la pericia. Hay piezas óseas faltantes, aparece un dinero que no se quemó. Operaciones que no sabíamos. Un permiso desde el área de Gendarmería y hasta el momento no sabemos si iba o venía por esa ruta. Si suponemos que fue un accidente, sabemos que no tendría que haber estado en ese lugar. Tenemos presunciones, pero con un cierto grado de certeza”, dijo.

Por su parte, la madre de Gallardo, quien viajó a Catamarca para conocer si había avances en la causa, también apeló a que ella envió un joven a Gendarmería “y me lo devolvieron en un cajón sin más”.

En tanto, señaló que el fiscal Maturano, le contó una nueva versión de cómo habría sucedido el accidente pero sin certezas, ni pericias. “Me dijo que el camión rojo que habría participado del accidente sí se quedó en el lugar en vez de huir y yo me pregunto, si no bajó a tratar de ayudar, acaso no usan matafuegos todos los autos y sobre todo camioneros. Quiero saber si estaban alcoholizados, si se les tomó testimonio. Es tan raro que ahora quieran desvincularlo”.

“Mi hijo tenía un cuidado exclusivo en la ruta. Con sus 28 años, tenía una carrera prometedora y llena de logros, un hijo hermoso que hoy lo extraña muchísimo. Yo voy a ir hasta las últimas consecuencias para saber qué sucedió con mi hijo. Así como debería estar Gendarmería conmigo diciendo exactamente esto mismo con un montón de abogados, pero no está”, dijo.

Por último apeló a que “si el fiscal no tiene ganas de trabajar, de pedir las pericias o celeridad en la causa y tener certezas para darme, que se aparte y deje que otro que pueda ponerse la mano en el corazón y defender los derechos de mi hijo lo haga”.