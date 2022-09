El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau afirmó que algunos medios están volcando "todo su esfuerzo comunicacional" en "presionar a la jueza" María Eugenia Capuchetti para que "cierre la investigación" sobre el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la imputación a los dos detenidos.



"Los primeros días posteriores al atentado hablaban del 'supuesto' atentado, del autoatentado, de la pistolita de agua. Ahora, cuando la evidencia se hizo irrefutable, volcaron todo su esfuerzo comunicacional al intento de presionar sobre la jueza para que cierre la investigación ya mismo y la corte en los 2 detenidos", sostuvo en referencia a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.



Y para cuestionar el tratamiento de la causa en algunos medios, agregó: "Hoy Clarín publica una columna -no es la única- en la que su autor sin disimulo afirma: 'No se puede sacar mucho rédito a un intento de magnicidio perpetrado por un par de marginales alucinados'."



También a modo de crítica, el diputado reprodujo en su cuenta de Twitter otro fragmento textual del mismo artículo: "Para plantear una conspiración hecha y derecha se necesita algo más que la banda de los copitos de nieve. Lamentablemente, para el oficialismo es lo que hay".



Según Moreau, el autor de la nota pretende "dar por terminada la investigación o tal vez le está diciendo a la jueza Capuchetti que ella la dé por terminada".



El legislador, finalmente, concluyó su hilo de Twitter con una frase: "Todo muy grave".



Desde una postura similar, el diputado Rodolfo Tailhade consideró en sus redes que el artículo en cuestión podía ser leído como un "mensaje mafioso" mientras que su par del bloque oficialista Cristina Britez (FdT-Misiones) lo encuadró dentro de un "plan A o B" para "acabar con el peronismo".



"Si no gatilla la violencia en las calles, lo hacen mediante el Poder Judicial", posteó Britez en alusión a la nota de Clarín, cuyo título ya había sido objetado en horas del mediodía por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.