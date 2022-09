En las últimas horas, trascendieron imágenes de barras del Club Atlético Nueva Chicago, en donde atentaban contra policías, viviendas, comercios y vehículos. El desastre se desató luego de que el club oriundo del barrio porteño de Mataderos (CABA) perdiera 3-2 contra Club Almagro.

Según trascendió, los barras bravas se violentaron con los jugadores a los que intentaron llegar, y la Policía de la Ciudad intercedió. El violento episodio acabó con 19 efectivos heridos y 15 personas agredidas.

TE PUEDE INTERESAR: Violento asalto en Isidro Casanova: los amenazaron con una escopeta recortada

En el enfrentamiento hubo disparos de balas de goma, tira de piedras, botellas y demás objetos pesados que hirieron a distintas personas que transitaban por la zona. La fuerte secuencia quedó grabada por cámaras de seguridad del barrio y por distintos celulares de transúntes.

En cuanto a los destrozos, varios comercios sufrieron roturas de las fachadas y los dueños estiman que los gastos en reparación pueden ser realmente costosos. Dicha situación preocupa e indigna a dichos comerciantes, puesto que se trata de gastos que no contemplaban hacer, menos en una situación que a ellos los excede.

"Fue de terror. A nosotros nos rompieron todos los vidrios del frente y algunos del costado. No sabemos si nos quisieron robar, pero por las dudas no dormimos. Quiero que alguien se preocupe por nosotros, somos gente trabajadora. ¿Por qué tenemos que pasar esto?", relató una familia que tiene una inmobiliaria y estudio jurídico. "350 mil pesos en vidrios me sale reponer esto", sumaron, indignados.

Mirá el video.