Con la premisa de "iluminar la Justicia", esta noche, desde las 20, familiares de víctimas de hechos violentos y homicidios se concentrarán frente al Centro de Justicia Penal (Sarmiento y Virasoro) como parte de las actividades de búsqueda de justicia, ya que denuncian demoras en las causas. El colectivo de familiares de víctimas de la inseguridad en Rosario realizó la convocatoria. Ana María, la mamá de Sebastián "Oso" Cejas, asesinado en el ingreso al Hospital Español el 21 de septiembre de 2020, mientras esperaba que su padre se dialisara, dijo que "hay muchas causas que no avanzaron nada". La mujer agregó: "A la Legislatura santafesina le pedimos una comisión especial para que traten las causas estancadas en Rosario. Hay muchas de ellas en las que hay pruebas y nadie hace nada. Pedimos que los fiscales se ocupen no solo de causas políticas, como la de Vicentin, porque nosotros somos parte clave de la ciudad y necesitamos respuestas", dijo en LT8. Y sumó que "algunos fiscales dan respuestas, pero a veces mandan a los secretarios, que hablan con palabras técnicas que uno no entiende. Pero hay algunos que no te quieren atender. No es el caso mío, porque la fiscal Gisela Paolicelli me atiende".