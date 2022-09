Tras la detención de Agustina Díaz, una joven de 21 años que quedó implicada en la causa que investiga el atentado contra Cristina Kirchner, la abuela de la detenida dialogó con la prensa y aseguró que conocía desde hace años el vínculo de su nieta con Brenda Uliarte, quien se encuentra imputada por el intento de magnicidio a la Vicepresidenta. "Iban juntas a la escuela (con Brenda), ahí se conocieron", expresó.

La posible participación de Díaz en el ataque a la vicepresidenta fue determinada después de un peritaje al teléfono de la novia de Fernando Sabag Montiel, el primer imputado en la causa por intento de magnicidio. Durante la madrugada de este lunes se realizó un allanamiento en la residencia de la detenida, en el partido bonaerense de San Miguel, donde convive con su abuela, su mamá, y su tío.

Según relató Isaura, la abuela de Agustina, la joven dedicaba la mayor parte de su tiempo a estudiar para completar el secundario. Allí fue donde, antes de la pandemia, habría conocido a Uriarte. Con relación a su nieta, comentó que, hasta lo que sabía, no participaba en ninguna agrupación partidaria ni pregonaba ninguna ideología política, porque de eso no se hablaba en su casa.

"Sabía que Agustina tenía una amiga que se llamaba Brenda", determinó la mujer, horas después del operativo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). No obstante, la abuela aclaró que no sabía "nada" sobre el tipo de relación que mantenía su nieta con la imputada, así como tampoco estaba al tanto de su presunta implicancia en la planificación del atentado contra la presidenta del Senado. "Ella estaba estudiando, de ahí no sale. Solo tuvo la desgracia de tener a esa amiga", apuntó.

Isaura remarcó que su nieta fue quien le contó por primera vez acerca del intento de magnicidio contra CFK. "Estaba durmiendo y a las 2 am me despierta y me dice ‘atentaron contra la vicepresidenta’, y también me dijo que al otro día no iba a poder salir por el feriado”, explicó. La joven actuó con normalidad y no se mostró alterada por la noticia, según relató.

Atentado contra CFK: quién es Agustina Díaz y por qué se la detuvo

A partir de los últimos procedimientos de los peritos policiales sobre los celulares de Brenda Uliarte y Fernando Sabag Motniel, se descubrieron conversaciones que implican a Agustina Díaz como otra presunta cómplice: “¿Por qué falló el tiro? ¿Cómo mandaste a este tarado?… Y después ¿se puso nervioso?”, decían los mensajes que le había enviado la nueva detenida a la imputada tras el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.

“Borrá todo”, le indicó también, y le aconsejó deshacerse de su celular y cualquier posible evidencia. Ambas mujeres hablaron durante al menos un mes antes del atentado con frecuencia y deliberaban sobre la forma de llevar adelante el asesinato.

Díaz estaba agendada en el celular de Uliarte como “Amor de mi vida”. Tenían una relación de confidentes y de intimidad, además que era notorio que compartían expresiones de odio a la política, al sistema y al kirchnerismo, según lo surgido por el análisis de los mensajes que descargaron los peritos y que se reconstruyeron horas más tarde.

La nueva detenida –la tercera en el expediente– es representada por el mismo defensor oficial que Sabag Montiel, Juan Martín Hermida.

Es posible que deban ampliar su indagatoria Uliarte y Sabag Montiel, a quienes se les mostrarían las nuevas pruebas incorporadas. El mismo lunes hubo allanamientos en la vivienda de Díaz, en San Miguel, en otro domicilio en la misma zona y otro en la Ciudad de Buenos Aires. Estos dos últimos también son de personas que mantenían trato frecuente con Brenda. En los tres lugares fueron secuestrados celulares, notebooks, tablets y pendrives.

