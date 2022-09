“Las ráfagas de una experiencia feliz”, la edición exitosa del regreso, extiende su promesa hacia el próximo año. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires volvió a lanzarse en la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, como se hizo hasta 2019, antes de la pandemia. La nueva edición de esta feria masiva y multitudinaria –que se realizará del martes 25 de abril al lunes 15 de mayo en el predio de La Rural- tendrá como ciudad invitada a Santiago de Chile, con una programación cuyo eje central será los 50 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet, la lucha por la justicia y los Derechos Humanos.

El escritor, doctor en Letras y profesor de la UBA Martín Kohan inaugurará la 47ª edición, que coincidirá con un aniversario político “ineludible”: los 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina. La mayor objeción que recibió el autor de Dos veces junio y Ciencias morales para suceder a Guillermo Saccomanno en el discurso de apertura ha sido “su condición casi enfermiza de hincha de Boca Juniors”, aclaró Ezequiel Martínez, director general de la Fundación El Libro.

En una sala repleta de editores, expositores, periodistas y con el director de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain, sentado en la primera fila, Martínez repasó la sensación que tuvo al estar por primera vez en la organización de una Feria de semejante magnitud. “Es como si me hubiesen tirado en un parque de diversiones sin la posibilidad de subirme a ningún juego”, comparó y confesó que no tenía tiempo para detenerse en la “oferta apabullante” de títulos y novedades al alcance de la mano. Hasta que una mañana logró comprar algunos libros. “¿Por qué los lectores tenemos esa avidez por acumular libros?”, se preguntó el director general de la Fundación El Libro. La respuesta la encontró en una cita del ensayista mexicano Gabriel Zaid: “La gente que verdaderamente ama los libros es capaz de tener en su casa miles de títulos que no ha leído, sin perder el aplomo ni dejar de seguir comprando más”.

“Qué bueno es que los libros salgan de la Feria bajo el brazo de un potencial futuro lector. Qué bueno es también que las palabras salgan de la Feria y que se multipliquen, se debatan, abran el intercambio inteligente y respetuoso, que sean generadoras de la pluralidad de otras voces y de otras opiniones. Que las compartamos o que las refutemos con argumentos convincentes. Pero que salgan de la Feria y circulen durante días, y semanas y meses para apuntalar la armonía de las disidencias”, afirmó el director general de la Fundación El Libro.

Valparaíso Lyric Project interpretó uno de los temas más hermosos y emblemáticos de Fito Paéz, “Yo vengo a ofrecer mi corazón”. El director general de la Fundación El Libro -institución que organiza la Feria Internacional, la Feria Infantil y Juvenil y varias ferias más como la de Merlo y Rosario- comentó que la canción de Fito se utilizó en uno de los alegatos ante la Corte Suprema para evitar la libertad condicional del coronel Guillermo González Betancourt, uno de los acusados por el “Caso degollados”, como se lo conoce en Chile al secuestro y asesinato de tres militantes del Partido Comunista, José Manuel Parada, Manuel Guerrero Ceballos y Santiago Nattino en marzo de 1985. “La letra de esa canción convenció a los jueces de rechazar la libertad condicional para un genocida”, subrayó Martínez. El grupo cantó en vivo una canción más: “Gracias a la vida”, de Violeta Parra. “Santiago es mito y realidad, es revuelta, estallido, feminismo, nueva constitución, rechazo, 18 de octubre y 4 de septiembre, contradictorio y apasionante”, la definió Alejandra Jimenez, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana de Santiago.

“Vivimos tiempos complejos”, advirtió el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer. “Rodolfo Walsh decía que hay que dar testimonio en los tiempos difíciles, donde a veces triunfan los discursos de odio, la xenofobia, el racismo, donde se instala la cultura de la violencia, de la muerte; tenemos que trabajar por una cultura de la vida, de la paz, por una cultura del encuentro, como dice el papa Francisco. Estoy seguro de que la Feria del Libro y todo lo que hagamos nos va a servir a contribuir a esa cultura de la paz”, agregó Bauer y celebró el paso importante que se dio con la media sanción del proyecto de ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas previstas para las industrias e instituciones culturales y pidió a los senadores que voten esta ley “en defensa de nuestra cultura”. Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad, llamó a continuar construyendo puentes culturales entre Santiago y Buenos Aires, y destacó el rol central que tiene la Feria del Libro en la cultura de la ciudad “como espacio de encuentro y gran caja de resonancia de los debates de la época”. “Es importante que la cultura se exprese a favor de la paz, de la no violencia, con respeto y a través del diálogo de posiciones consensuadas, pero también divergentes”, señaló Avogadro.

Ariel Granica, presidente de la Fundación El Libro, aseguró que salieron fortalecidos después de la “inolvidable” edición que se realizó entre abril y mayo de este año. “Las ferias despiertan entusiasmo, ese entusiasmo se contagia y crea lectores, ese es el gran capital que tenemos: el público lector”, dijo Granica y se refirió a la crisis del papel y el aceleramiento de la inflación. “Las consecuencias de la falta de papel son libros que no se producen y por ende no se entregan; eso es disminución de la oferta y pérdida de ventas. No terminamos de ver que el esfuerzo del sector del papel esté en correspondencia con la dificultad que atravesamos el resto del sector editorial y con la importancia que tiene el libro”, planteó Granica y precisó que no hay novedades sobre la exención del IVA para las librerías, “falta una acción determinada de oficialismo y oposición con una señal clara del Ejecutivo para modificar ese grave error”. El presidente de la Fundación El Libro también solicitó que el Senado no demore el tratamiento de la ley que prorroga las asignaciones específicas.

El presidente de la Fundación El Libro confirmó que el Ministerio de Educación de la Nación “fortalece sus planes y no aplica ajustes con los libros” y contó que para el primer trimestre de 2023 hay en marcha compras de 22 millones de ejemplares. “Si no hay papel, no se pueden entregar los libros”, alertó Granica. A propósito de uno de los ejes ineludibles de la programación de la 47ª edición, los 40 años de democracia en Argentina, el presidente de la Fundación El Libro se expresó sobre el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Hoy debemos condenar sin vacilaciones la intolerancia y el odio que divide y amenaza nuestra democracia”.