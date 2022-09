La ansiedad por conseguir figuritas del Mundial Qatar 2022 motivó a dos jóvenes programadores a crear una web para brindar información sobre lugares donde venden figuritas y cómo intercambiarlas. La iniciativa la tuvieron Agustín Bruno y Ramiro Guzmán, el hermano del exministro de Economía, Martín Guzmán, y es furor entre los más chicos.

Agustín Bruno y Ramiro Guzmán tienen 25 años, estudiaron juntos en el Colegio Nacional de La Plata y ahí se hicieron amigos, Comparten la misma pasión por la programación y hace diez días decidieron comprar un álbum de Panini para poder juntar las figuritas del Mundial.

"La idea es que la comunidad se nutra de información y que cada uno pueda decir donde consiguió y dónde ya no hay y antes había. La plataforma te va llevando a través de un mapa donde alguna vez se vendió y se está vendiendo ahora mismo", contaron sus creadores. "La info la pueden cargar los usuarios o los dueños de los locales en forma gratuita. Cuando está en verde el local es porque vende y si está en rojo es porque no tiene. La comunidad se copó un montón. La sacamos al viernes y ya usaron la página más de 20.000 personas", agregaron.



"Mis figus"

“Mis figus” es una web en la que la gente puede interactuar e ir avisando en qué kioscos y direcciones hay stock disponible. De esta manera se puede agregar un negocio o actualizar los existentes a través de un mapa interactivo.

"Cualquier persona sin necesidad de ningún usuario puede entrar y mirar la información. Si quiere sumar datos, hay que entrar y crear una cuenta, si vas al kiosco de la esquina y venden lo podés agregar. Si no tienen, pero vendían, podés dejar una nota diciendo cuando van a tener. Crear esto nos llevó una semana metiéndole un montón y nos llevó cuatro o cinco días para lanzar la beta. Tampoco sabíamos cuanto tiempo iba a durar este furor", contaron.



Comenzaron con un mapa de ocho localidades: Córdoba, Mendoza, Rosario, La Plata, CABA, zona norte, Pinamar y Chacabuco y van por más. La idea es abarcar todo el país. Por ahora suben todas las localidades que pide la gente y dicen que escuchan pedidos.

"No tenemos pensado sumar sponsors, la idea es que sea para la comunidad, no queremos que los afecte. Si no afecta a la aplicación podríamos llegar a verlo. No lo hicimos pensando con esto, hacemos plata, lo hicimos para ayudar a los fanáticos de las figuritas", resumieron.