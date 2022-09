El rapero Trueno anunció este miércoles que realizará su primer "Tiny Desk Concert", su propia presentación organizada por la radio estadounidense NPR Music, del cual ya formaron decenas de artistas internacionales.

La noticia se conoció luego de que el freestyler compartiera una foto en Instagram, donde se lo ve vestido con ropa deportiva del club Boca Juniors, con la leyenda "TINY DESK".

De esta manera, el intérprete, cuyo nombre real es Mateo Palacios Corazzina, se unirá a otras estrellas como Harry Styles, Nicki Nicole, Lizzo, Camila Cabello, Juana Molina, y María Volonté, a la lista de los que grabaron esta clase de conciertos acústicos, que tienen millones de visualizaciones en YouTube.

Por el momento, Trueno encabeza la gira "Bien o Mal World Tour", la cual iniciará el próximo 17 de septiembre en la ciudad de París, en Francia, y lo llevará por otros países como Alemania, Dinamarca, España, México, y Estados Unidos.

En la Argentina, se presentará los días 29 de noviembre y 2 de diciembre en el estadio Luna Park.

El exitoso presente de Trueno

Trueno, de 20 años, se encuentra en un excelente momento profesional tras el lanzamiento de su álbum "BIEN O MAL", de mayo pasado, y forma parte de la lista de los 500 artistas más escuchados en Spotify, con más de 11 millones de reproducciones mensuales.

En este contexto, "BIEN O MAL" colocó al artista oriundo de La Boca en el Top 50 de Spotify en 11 países. Además, tres de sus videos estuvieron en las primeras 10 tendencias de YouTube.

Del exitoso trabajo, salieron las canciones "DANCE CRIP", que incluye un sampleo de “Coolo” de Illya Kuryaki and The Valderramas y "ARGENTINA" con la colaboración de Nathy Peluso, la cual se destaca por enumerar a las 24 provincias nacionales y con una especial mención a Malvinas. “Las Islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras”, sostiene en el tema.

El video compartido por Cristina Kirchner

A fines de junio pasado, la vicepresidenta Cristina Kirchner había compartido en sus redes sociales un video donde se ve a distintas personalidades hacer el clásico “pase de mate” mientras, de fondo, suena la canción "ARGENTINA" de Trueno.

En el reel, figuras como Andrés Calamaro, Nicki Nicole o Rodrigo de Paul, miran a cámara mientras toman un mate y actúan que lo pasan hacia la derecha, mientras que el siguiente recibe el mate desde el márgen izquierdo y repite el movimiento. S

obre el posteo, originalmente pensado para la red social Tik Tok, la vicepresidenta sumó un mensaje propio: “Orgullo nacional”, escribió debajo de una bandera Argentina.

