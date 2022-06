Khaby Lame es el nuevo rey de Tik Tok y es una de las mayores sensaciones virales de esa red social. El influencer senegalés, de 22 años, se convirtió en el tiktoker con más seguidores, superando a la estrella estadounidense Charli D'Amelio, quien tenía ese cetro.

Lame superó los 142,7 millones de followers por sobre los 142,3 millones de D'Amelio. El nuevo número uno de esa plataforma, actualmente vive en Italia desde hace 20 años, y saltó a la fama por sus insólitas reacciones sin palabras ante hechos cotidianos y absurdos.

Khaby conquistó a los usuarios sin decir una palabra. Su contenido es cómico, en el que reacciona, sin decir nada, a algunos de los trucos de vida extraños y disparatados, cosechando millones de visitas. Toma grabaciones virales y él responde dando soluciones sencillas. Por ejemplo, muestra un video donde un usuario pela una banana con un cuchillo, Lame responde pelando otra con las manos. Señala la fruta con una mueca como diciendo:"Es así de simple”. De esta manera, saltó al estrellato,



Cómo se hizo famoso

La carrera estelar de Khaby Lame comenzó en 2020, en pleno confinamiento, cuando fue despedido del trabajo por la pandemia. Y empezó a publicar videos en Tik Tok, que grababa con un teléfono viejo y una iluminación pobre. A las pocas semanas, sus seguidores se contaban por cientos de miles y ahora, sobrepasan los 142 millones.

De Tik Tok dio el salto a otras redes sociales, como Instagram, donde atesora una legión de más de 78 millones de seguidores, mucho más que la influyente Chiara Ferragni y su marido, el rapero Fedez, junto. Y muy por encima de los cerca de nueve millones de seguidores que acumula Mark Zuckerberg, el creador de Facebook y también propietario de Instagram.

“No me esperaba nada de esto”, reveló Lame cuando le consultaron sobre su fama. “Desafortunadamente, yo perdí el trabajo, pero eso le pasó a mucha gente. Cuando me despidieron y tuve que quedarme en casa, finalmente pude hacer lo que quería y concentrarme en lo que me gusta, hacer videos, hacer reír a la gente”, explicó a Diario El País, de España.

Divertirse y divertir a los demás, lo toma como un trabajo a tiempo completo. Sin embargo, no lo llama de esa manera: “Lo hago porque me gusta, me entretiene”, afirmó.

La dinastía Lame

El influencer ahora tiene un equipo que trabaja para él, representante incluido - que le lleva la contabilidad o le ayuda con las producciones que sube a Tik Tok-, y gana mucho más de lo que hubiera imaginado. Es consciente también de que aunque se dedique al entretenimiento, tiene una obligación moral con sus seguidores: “Tenés una responsabilidad enorme, porque podés influir en mucha gente, yo bromeo en mis vídeos y siempre trato de no faltar al respeto a nadie, de no caer en ninguna forma de discriminación”, aseguró.

En Italia lo persiguen los paparazzi para fotografiarlo, por ejemplo, una tarde de compras en Milán. Las marcas italianas se lo rifan, tiene páginas de admiradores en inglés, alemán, árabe, portugués y español, entre otros.

También, influyentes como King Bach, se han puesto en contacto con él para hacer colaboraciones y celebridades como Alessandro Del Piero, el jugador de fútbol de su idolatrado equipo, el Juventus, adoran salir en sus videos.