El PRO decidió redoblar la apuesta luego de la controversia que tuvieron con el presidente de la UCR, Gerardo Morales, por la eventual eliminación de las PASO en Chubut, que es apoyada por dirigentes locales del radicalismo. Se reunió de forma virtual el consejo nacional del PRO y remarcaron que respaldan las PASO a nivel nacional y en todas las provincias. Desde la UCR se apuraron a aclarar que ellos también defienden las PASO nacionales, como para dejar en claro que no están en el lugar de "cómplices" en el que los quiso poner Mauricio Macri. Lo que está claro en este punto es el temor generalizado a que se suspendan las PASO, lo que los dejaría con un serio problema para resolver las internas que tienen hoy. Hay una presunción instalada en los distintos partidos opositores: que el Gobierno les puede llegar a quitar las primarias si consigue los votos en el Congreso.



PRO PASO



Nada se detuvo después del choque de frente entre Macri y Morales por la reforma electoral en Chubut. El miércoles se reunió el Consejo Nacional del PRO via Zoom para discutir las PASO, y no solo las provinciales. Estuvieron la presidenta del PRO Patricia Bullrich, Jorge Macri, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Cristian Ritondo y Alfredo de Angeli. La mayoría de los dirigentes reiteraron que se oponen a cualquier cambio en las PASO y que "no se pueden cambiar las reglas electorales" tan cerca de las elecciones nacionales (para las que falta un año).

Las alarmas en el PRO se vienen prendiendo con cada provincia que anunció que se aparta del esquema de primarias, entre las que se cuentan San Juan, Salta y Catamarca. Hay detrás de las discusiones locales, el temor a que esto se nacionalice: el PRO tiene hoy al menos tres candidatos a presidente (cuatro si se sumara Macri), por lo que necesita las PASO como el aire.



Radicales ofendidos



La UCR, más allá de la disputa en Chubut, no tiene necesidades muy distintas que el PRO: tiene a Gerardo Morales, Facundo Manes y Alfredo Cornejo lanzados por la presidenta. Por eso, los correligionarios se apuraron a desinstalar la tesis que buscó plantear Macri: que ellos van a ser cómplices de la eliminación nacional de las PASO. Cerca de Morales, indicaron que la posición orgánica de la UCR es "respaldar las PASO" y que no hay dobleces en ese punto. Incluso, advirtieron que los radicales firmaron el comunicado de Juntos por el Cambio del último encuentro en la sede de Gastronómicos, que dice que se oponen a "los cambios en las reglas electorales a seis meses de las aperturas de los procesos electorales".

En la UCR, se muestran ofendidos por las insinuaciones de Macri de que ellos avalarían una eliminación nacional de las PASO. Recuerdan que Mario Negri viajó a Catamarca a defender las primarias en esa provincia junto con Victoria Morales Gorleri, del PRO, y Juan López, de la Coalición Cívica. Y remarcan que Morales se despegó del acompañamiento de los dirigentes radicales en Chubut. En privado, la UCR muestra compresión por esos dirigentes: "El referente local del PRO, Nacho Torres, los viene acostando en todas las negociaciones", dijeron.



Hay una realidad: si se suspendieran o eliminaran las PASO nacionales (posibilidad que el Gobierno, hasta ahora, no puso sobre la mesa), el radicalismo tiene una tradición de organizar elecciones internas partidarias que el PRO no tiene. Tiene la estructura nacional para hacerlas, si bien no les resultaría gratuito. El PRO no tiene antecedentes y las pocas experiencias de los socios de la UCR para organizar internas terminaron mal. De eso puede hablar Ricardo López Murphy, quien terminó denunciado fraude en unas elecciones de Recrear y perdió su partido original.



No obstante, los radicales advierten que no tienen ninguna intención de permitir que se suspendan las PASO.

El horror

Hay, entonces, un horror compartido por los dos socios, el PRO y la UCR, que vienen con una relación va de mal en peor: el de perder las PASO. A su vez, de los dos partidos surge una idea que tiene fuerza de certeza: de que si el Gobierno consigue el número en el Congreso, las va a eliminar.



Y todos ven que esto tendría consecuencias nefastas para la unidad de Juntos por el Cambio. "Las PASO son el pegamento que nos mantiene unidos hoy en día. Las necesitamos desesperadamente", explican. Algunos ponen como ejemplo a Marcos Juárez, donde el intendente cambiemita eliminó las PASO y Juntos por el Cambio se rompió. Algunos creen que lo mismo puede extrapolarse a lo nacional si desaparecen las primarias. Por primera vez, en medio de los discursos de unidad, hay susurros de que Juntos por el Cambio podría no llegar a ver 2023. Hasta ahora, un interés común -volver al Gobierno- y un método para resolver las diferencias -las PASO- previenen ese resultado.