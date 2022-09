El interventor de Agencia Federal de Investigación (AFI), Agustín Rossi, consideró que los audios que sugieren la participación de Revolución Federal en la planificación del atentado contra Cristina Kichner abren en el caso "una línea que hay que investigar", y sostuvo que, independientemente de la comprobación de ese vínculo, las declaraciones de los involucrados “constituyen una serie de delitos” por los cuales deberían ser acusados.

Todas las declaraciones que fueron tomadas de las charlas por Twitter “constituyen delitos que claramente tenemos la obligación de denunciar”, sostuvo el funcionario y reiteró que con ellos la jueza María Eugenia Capuchetti “tiene la posibilidad de seguir una línea de investigación” que abunde sobre la participación de más personas en el intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre.



"Formulamos la denuncia y pusimos en conocimiento estos audios porque hay una cantidad de delitos que están configurados en ese material. Creemos que es una línea que se debe investigar. Se debe conocer si existe una vinculación entre el grupo Revolución Federal y quienes llevaron adelante el atentado", remarcó Rossi.



Además, enumeró la cantidad de figuras penales que se evidencian en esas conversaciones: “Instigación a cometer delito, intimidación pública, apología del crimen, atentados al orden público, atentados al orden constitucional”, entre otras.

Por lo tanto, añadió, “hay una cantidad de delitos constituidos en ese audio” con los que la magistrada que tiene a cargo la investigación podría establecer una conexión entre los integrantes de Revolución Federal, su vocero y fundador Jonathan Morel, y el atentado.

“Una de las cosas que dice este señor Morel es justamente lo que termina sucediendo. Dijo ‘no lo hago yo porque me conocen los de La Cámpora, si no me iría a cantar seis o siete días la marcha peronista y después la ejecuto’”, interpretó el titular de la AFI.

"No son argentinos disconformes con el rumbo de las cosas. Se trata de miradas que son profundamente antidemocráticas que hacen una apología del uso de la violencia y la criminalidad".



Entonces, añadió, el motivo por el cual esos elementos se entregaron al Juzgado Federal Nº 5 fue “para que la jueza tenga la posibilidad de que, si le parece pertinente, seguir esta línea de investigación y ver si existe una vinculación entre Revolución Federal con aquellos que finalmente llevaron adelante el atentado”.

Además, indicó que en el resto de las casi dos horas de audios tomadas de un registro del 26 de agosto último “hay una cantidad de elementos que me parece que vale la pena analizar” para esclarecer quiénes pudieron aportar a instigación y logística del atentado, agregó Rossi durante una entrevista por Radio El Destape.

En esos registros tomados de un foro de discusión de la red social Twitter hay referencias a un intento de magnicidio a la vicepresidenta. Corresponden a una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal, convocada bajo el título "¿Hay que pudrirla?".



Participaron dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años. En uno de los registros se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de CFK para hacerla "pasar a la historia", en referencia a la intención de cometer un magnicidio.