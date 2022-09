El mandatario de Perú, Pedro Castillo, se reunió este viernes con el diputado opositor José Williams, elegido presidente del Congreso este lunes, en el Palacio Legislativo, después de que ambos tuvieran un ida y vuelta sobre si debía ser en ese lugar o en el Palacio de Gobierno.

Desde que comenzó, en julio de 2021, el gobierno de Castillo ha tenido constantes choques con el Congreso, donde la oposición tiene la mayoría. El legislativo ha censurado a varios de sus ministros, incluido uno esta misma semana, y ha tratado de forma reiterada mociones de vacancia en contra del presidente, que hasta ahora no han contado con los votos necesarios.

El Ejecutivo acusa al Legislativo de no haber aceptado la victoria de Castillo y no respetar la voluntad popular con sus intentos de destitución. Por su parte, el Congreso reivindica su rol de contralor del Ejecutivo, le ha exigido al gobierno que se dedique a gobernar y que no alimente un enfrentamiento entre ambos poderes. La oposición más dura también acusa a Castillo de buscar la disolución del Congreso a través de ataques constantes que minan la popularidad del legislativo.

Williams informó en conferencia de prensa que le dijo a Castillo "que es muy importante que los poderes sean independientes, que no haya injerencia de uno en otro". "Hablamos de las fricciones que hay, y buena parte de ellas son por nombramientos en niveles más altos", añadió, en referencia a las designaciones ministeriales.

En la misma línea, la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle, también presente en la reunión, manifestó: "Se le ha pedido que escoja buenos ministros".

Williams también contó que Castillo pidió que el Congreso le dé prioridad a los proyectos de ley que envía el Ejecutivo, "principalmente los de carácter económico". En este sentido, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejo Munante, aseguró que el legislativo aprobó 42% de las iniciativas enviadas por el gobierno, a la vez que este todavía no reglamentó 77 leyes ya aprobadas.