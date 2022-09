Las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi pidieron hoy circular con extrema precaución por las fuertes nevadas que afectarán a esa región de la cordillera de Río Negro durante este fin de semana.



Ante el alerta amarillo del Servicio Meteorológico Nacional que anuncia que el área será afectada por intensas nevadas durante este fin de semana, las autoridades del parque solicitaron "circular con extrema precaución y tomar los recaudos pertinentes ante esta contingencia climática”.



Asimismo, sugirieron “estar atentos e informarse sobre el posible cierre de senderos y áreas, ya que el estado Cerrado o Abierto de los caminos puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas del momento”.



El Parque recordó que "para salir a la montaña es obligatorio hacer el Registro de Trekking Único al menos 48 horas antes”.



Las autoridades resaltaron tener en cuenta "la importancia de evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, no refugiarse debajo de los árboles, postes o cables de electricidad".



También aconsejaron consultar a Prefectura Naval Argentina (PNA) el estado de los puertos y la navegación antes de salir a navegar, y pidieron "verificar las condiciones del vehículo: anticongelante, cadenas, luces, la altura del auto y el camino a recorrer".



Las autoridades dijeron que "las bajas temperaturas y heladas dejan grandes manchones de hielo que no son visibles, pero sí pueden ser fatales", por lo que pidieron "tener precaución en los lugares de sombras sobre las rutas ya que poseen hielo negro".



Y, advirtieron que ante un fuerte temporal de nieve se recomienda "no salir" y "estar atentos al cierre de circuitos, caminos y sendas por la acumulación de nieve".