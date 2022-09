Una multitud marchó ayer desde la cabecera del puente Rosario-Victoria hasta el kilómetro 2 en reclamo por la Ley de Humedales y para exigir que cesen las quemas intencionales en la zona de islas. Hubo lectura de un documento, charlas, intervenciones artísticas, observaciones astronómicas, y por la noche se anunciaba un acampe para sostener el corte hasta hoy a las 15 cuando se realizará una asamblea que decidirá los pasos a seguir. "Más allá de las cuestiones legales y técnicas, es un día para disfrutar y compartir con la gente, no sólo con las organizaciones y con gente que se acerca a estos temas desde otros lugares, como los gremios y asociaciones políticas. Es una jornada de visibilización y movilización popular, la realidad nos demuestra que sin la gente en la calle y reclamando no vamos para ningún lado", dijo a Rosario/12 Jorge Bártoli, de El Paraná no se Toca. El referente de la Ong con más de diez años de militancia ambiental identifica a los responsables de las quemas intencionales dentro de la "matriz productiva ganadera histórica en territorios de humedales que apela al uso del fuego para renovar pasturas, eso combinado con el abandono y la desidia del Estado en el territorio pone eso sobre la mesa como nunca, además la justicia hasta el momento no ha dado respuestas".

En el marco de la Acción Plurinacional por los Humedales, de la que participan más de 520 organizaciones en distintos puntos del país, más de 10 mil personas coparon el puente Rosario-Victoria. Pasado el mediodía, mucha gente comenzó a concentrarse debajo de la cabecera del puente, la mayoría portando carteles exigiendo que se sancione la Ley de Humedales consensuada entre las organizaciones y que "a las islas las dejen de quemar". Varios jóvenes repartían carteles que decían "No podemos respirar" y otros que señalaban "Incendio=delito penal", "Basta de Ecocidio" y "El Humo es propio, las vaquitas son ajenas".

También sobresalían las banderas de organizaciones sindicales y políticas que participaron de la movilización, entre otras las de Amsafé, Coad, ATE, Soer, Ciudad Futura y el PO. Los primeros aplausos los recibieron los cientos de ciclistas que llegaron hasta el lugar de la concentración pedaleando para apoyar el reclamo, mientras se cantaba: "Se va a acabar, se va a acabar esa costumbre de quemar".

"Tenemos la gratificación de encontrarnos con muchos amigos y con gente que nos vamos cruzando en el camino, sabiendo que afuera está todo podrido pero desde la calle, desde las organizaciones, desde la cuidadanía de a pie vemos que se está armando un evento muy importante. Esperamos que siga creciendo para demostrar que acá hay una fuerza que defiende los Humedales y que no está dispuesta a comerse más los versos", dijo Rodolfo Martínez, de la Multisectorial Humedales.

A la movilización se acercaron legisladores nacionales, provinciales y locales. Allí estuvieron el diputado nacional socialista Enrique Estévez, autor de uno de los proyectos de Ley de Humedales que comenzarán a tratar el próximo jueves el plenario de las tres comisiones -Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura. "Creemos que la posibilidad de que la semana que viene volvamos a debatir este tema en el Congreso tiene que ver con la movilización que sostuvo toda esta gente durante tanto tiempo, y también tiene que ver con u mayor grado de conciencia, es una marcha muy positiva en este objetivo", planteó Estévez.

La diputada provincial justicialista, Matilde Bruera, dijo que acompañaba la movilización que "reclama el respeto a los bienes comunes, sabemos lo que está sufriendo Rosario, integro la Comisión de Ambiente y los dos bloques del Frente de Todos presentamos un proyecto de emergencia ambiental por la sequía, la bajante del río y las quemas en las islas". Según la legisladora, "lo que que hay que cambiar es el modelo productivo y especulativo que generan todos estos desastres ambientales".

En el puente estuvieron los diputados provinciales socialistas Joaquín Blanco y Lionella Cattalini junto a la concejala Verónica irizar. También los concejales justicialistas Lisandro Cavatorta y Norma López. "Es una convocatoria que nos une en lo que significa el cuidado de la salud y de los Humedales, y la exigencia de justicia ambiental, justicia contra los ecocidas para que de una vez por todas queden detenidos, hay herramientas. Le exigimos al juez que además de investigar que cumpla con el debido proceso, hay un montón de información", apuntó López, para luego felicitar a las organizaciones ambientalistas: "Hacen un trabajo donde la política llega tarde".

La importante movilización, encabezada por el camión de los Ex Combatientes de Malvinas, se detuvo a mitad del puente. Al sur de la ciudad podía divisarse una densa columna de humo producto de los incendios provocados a la altura de Arroyo Seco. Según la información brindada por el gobierno provincial, continuaban trabajando ayer más de 50 brigadistas, cuatro aviones hidrantes y dos helicópteros. Mientras muchas personas seguían llegando a la cabecera del puente, a metros de Rondeau y Circunvalación, se dio lectura al documento consensuado entre las organizaciones que convocaron a la marcha titulado "Todo fuego es político".

La masiva marcha se desarrolló con humo denso de los focos activos.

"Hoy nos encontramos acá porque hace años que en Rosario y muchas ciudades del Litoral y el Delta del Paraná no podemos respirar. El humo invade las ciudades y nuestros hogares, llega a nuestros pulmones y nos enferma. Estuvimos años usando un barbijo para cuidar nuestra salud, y ahora nos aconsejan que lo sigamos usando a causa del humo, mientras el extractivismo ecocida atenta contra nuestra propia supervivencia", indicaron.

"¿Te detuviste a pensar, de dónde vienen esas cenizas y ese humo que respiramos y que tanto molesta? El humo que cubre nuestra ciudad y tantas otras en la región, no es más que el síntoma de una enfermedad crónica en nuestro ecosistema provocada por actores del agronegocio y el negocio inmobiliario", agregaron.

En otros párrafos del documento, las organizaciones ambientalistas señalaron que "claramente, las quemas de los humedales son un eslabón más (entre muchos), del modelo de producción, que lleva cerca de tres décadas de profundización en el país. La causa fundamental de los incendios tiene que ver con la extensión de la frontera agrícola (principalmente para producir soja), provocando el traslado de cientos de miles de cabezas de ganado al territorio de las islas".

En relación al tratamiento de la Ley de Humedales la próxima semana, las organizaciones reiteraron que no quieren "cualquier ley", si no la que fue consensuada por 380 organizaciones. "Estaremos alertas a cualquier modificación que quieran degradar el proyecto consensuado por las organizaciones socioambientales", advirtieron, para luego exigir "una ley que sea la herramienta legal para defender estos ecosistemas en todo el territorio nacional. No queremos esa ley que les abre paso a los explotadores de siempre, a los negociados y especuladores".

En el documento exigieron además que se condene a los responsables: "Todo terreno incendiado tiene un dueño identificable y que debe responder por esto. Pablo Javkin, Omar Perotti, Erika Gonnet, Juan Cabandié, Gustavo Bordet, Domingo Maiocco, Alberto Fernández, todo el poder judicial: Alfredo Althaus, Miguel Araya, José Benvenutti y Federico Martín, entre otros, son cómplices de que se sigan produciendo quemas que son ilegales. Las pruebas y las evidencias sobran. Esta es una crisis ética donde no vemos que la voluntad política nos proteja ante el avance de la destrucción y la muerte".