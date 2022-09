En el clásico del Sur del conurbano, Lanús volvió al triunfo tras vencer 2-1 en su visita a Banfield, en la continuidad de la vigésima fecha de la Liga Profesional.

Yonathan Cabral, en la primera etapa, y el ingresado Franco Orozco, en el complemento, marcaron para el conjunto de Frank Kudelka; descontó sobre el final Andrés Chávez para el Taladro, donde Aarón Quirós vio la roja por doble amarilla.

Con este resultado, el Granate está en el puesto 26 con 14 unidades y volvió a ganarle de visitante al Taladro, que se ubica 17° con 25 puntos.







La primera parte en el estadio Florencio Sola comenzó interesante con varios remates por parte de la visita que podrían haber abierto el marcador a tan sólo minutos de comenzado el juego.

El local cometió muchas faltas que le dieron al rival la posibilidad de jugar pelotas paradas. Ninguna generó demasiado peligro, hasta que ya en los minutos adicionados y después de un corner, Cabral puso a Lanús arriba en el marcador.



El complemento empezó con menos ritmo, ya que el Granate parecía cómodo con la victoria parcial. Pero como todo encuentro entre acérrimos rivales, jugar con dientes apretados en cada disputa de balón fue el denominador común y las polémicas dijeron presente.

Corría el minuto 65 y la primera de ellas apareció cuando el árbitro Andrés Merlos decidió no mostrarle la tarjeta roja a Franco Troyansky, quien ya estaba amonestado y tras una falta a favor de los dueños de casa se llevó la pelota para evitar que se reanude el juego rápidamente.

Sin embargo, un minuto más tarde, Quirós fue de forma vehemente disputar la pelota con Tomás Belmonte, al que levantó por los aires. En ese caso, Merlos le mostró la tarjeta roja y dejó al Taladro con diez.



En un final dramático y cuando parecía que los locales podían empatarlo, un golazo de Orozco amplió la ventaja para la visita.

Banfield no dejó de buscarlo y el descuento llegó cerca del epílogo en los pies de Chávez. No obstante, al local no le alcanzó y Lanús se llevó el caliente clásico del Sur.