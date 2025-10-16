Carlos Vives regresó a Buenos Aires convertido en una aplanadora del vallenato y la música tropical. Si bien parecía que pasó más tiempo desde su anterior visita, tan sólo dos años separaron a su último show del que ofreció este miércoles, donde, al igual que la otra vez, puso a vibrar al Movistar Arena a lo largo de dos horas. El músico colombiano está celebrando los 20 años del disco El rock de mi pueblo, por lo que eligió titular la gira que lo mantiene ocupado en este momento “El rock de mi pueblo vive”. No obstante, salió a escena de la mano de “La gota fría”: clásico de la autoría de Emiliano Zuleta, cuya revisión revolucionó la música de su país a comienzos de los 90, demostrando que la tradición sonora era capaz de renovarse. Encendiendo así la fiesta en el predio de Villa Crespo.

De principio a fin, y frente a 15 mil personas que nunca amagaron siquiera con sentarse, el cantante y compositor de Santa Marta le sacó filo al pundonor (no sólo musicalmente, sino también en sus alocuciones) que significa para él tocar su versión de la música popular colombiana, a la que suele referirse justamente como “el rock de mi pueblo”. De hecho, al momento de introducir su hit “Pa’ Mayté”, promediando la mitad del recital, en las pantallas que penden sobre el escenario se proyectó un video en el que explicaba que “hace 30 años se tenía que ser de otra parte” y que su propuesta sonora no trata “de nadar en contra de la corriente, sino de nadar a favor de la música”. Y además añadió: “No sentí vergüenza de hacer lo nuestro porque esto es un canto de rebeldía”. O más bien una manera de “luchar contra las modas”.

A razón de esa energía y ese carisma que irradia y desborda, en ese pasaje del show pecó de hiperbolista al comparar la fuerza de la música popular colombiana con la del rock. Su confianza era tal que posiblemente tenga razón, aunque la actitud pareció altanera. Y de paso justificó la analogía al afirmar que sabe a ciencia cierta lo que dice porque su escuela es el rock argentino, al que llamó “el mejor de todos”. Es más: reconoció que Fito lo "regaña” por eso, y, si bien está al tanto de que el público local siempre se encuentra a la espera de ver en vivo a los Rolling Stone o a Guns N’ Roses (tocan este viernes y sábado, por cierto, en cancha de Huracán), al él le sucede ese mismo fanatismo, pero con Charly García, Celeste Carballo y Sandra Mihanovich.

Entonces Vives parodió a Freddie Mercury, para luego mimetizar la batería de “We Will Rock You” y mecharla con su éxito “La cañaguetera”, en el que destacó su actual acordeonista, Christian Camilo Peña, quien (a propósito de Queen) es lo más parecido a un Brian May del instrumento. Y vaya que estuvo a la altura de su antecesor, el legendario Egidio Cuadrado, fallecido en 2024, a los 71 años. Al músico pivijayero de 40 años se lo vio endemoniado durante varios tramos de la performance, llevándose incluso por instantes el protagonismo. Hasta encaró a Vives al comienzo del recital, desatando una suerte de lid en el medio del tablado. Eso sucedió en el tema “Ella es mi fiesta”, donde despuntó asimismo la sempiterna gaitera del artista colombiano, Mayte Montero.

El tema de su disco Corazón profundo (2014) estuvo secundado por “Déjame entrar”, uno de los puntos de partida del llamado “tropipop”, y, a continuación, por la suerte de reggaetón “La bicicleta”, encarando luego un trencito con su terna de coristas. En tanto su guitarrista Daniel Cadena sí llegó a mostrar la influencia del rock argentino, en especial el estilo de Gustavo Cerati, al momento de ejecutar la viola eléctrica en “Quiero verte sonreír” (a medio camino entre “Luna roja” y “De música ligera”). Y si el año pasado el samario tuvo en calidad de invitados a los integrantes del grupo Eruca Sativa, esta vez dio la sorpresa al llamar a escena a su colega y paisano Carlos Baute, con el que llevó adelante un popurrí que incluyó las romanticonas “Canción bonita” y “Vestidito”.

“Gracias por insistir con tu música en nuestras vidas”, le espetó el venezolano, quien coincidió con Vives en esta ocasión, a partir de la serie de actuaciones que también tiene agendadas en la capital argentina. La proyección del video de “El rock de mi pueblo” representó el punto de inflexión del show, a lo que le escoltó el grito de “¡Qué viva el vallenato!”, previo a hacer “Carito”, dedicada a Egidio Cuadrado, recordado en las pantallas del estadio. Y de lo sublime pasaron a la euforia, gracias a “La cachucha banana”, adaptación del clásico del notable acordeonista colombiano Alejo Durán (tanto en Venezuela como en Colombia la palabra “cachucha” tiene un significado diferente al de Argentina, y es que es el nombre que reciben las gorras. El tema versa exactamente sobre eso).

Ese trozo de repertorio dedicado a la Colombia profunda, en la que la fuerza de las raíces quedó en evidencia, lo despidió “Cumbiana”. No sin antes de que el músico resaltara: “Cuando vuelvan a escuchar esos tambores, no olviden que son colombianos”. En tanto un hombre iba y venía en el sector del campo con una llamativa remera de Ziggy Stardust, emblemático personaje de David Bowie: el cantante y compositor de 64 años, que alternó la guitarra acústica y con la armónica en su actuación, en la recta final ofreció una perorata donde hizo nuevamente hincapié en su decisión de hacer “El rock de mi pueblo”: “En un momento en que la industria decía que lo que hacía no podía ser, fue muy emocionante que ésta se convirtiera en otra casa para mí (en referencia a Buenos Aires)”.

Ahí dispararon munición gruesa con una serie de hits en fila, y a puro fuego emocional. Arrancaron con un tropipop más, “Volví a nacer”, escoltado por el vallenato “La tierra del olvido, en el que, tras la ejecución de su cuatrista, hubo alusión a la bandera venezolana en las pantallas (en los inicios de su carrera, la nación bolivariana fue un trampolín determinante para su exposición). Antes del remate, y mientras su tecladista, Carlos Iván Medina, musicalizaba una alocución, a manera de corolario, Vives volvió a pasearse por el imaginario del rock argentino. Entonces advirtió que el pianista era lo más cercano a la “escuela spinetteana”, en tanto él era un orgulloso alumno de Charly García. Para después hacer el funk percusivo “Fruta fresca”.

A pesar de que se mantuvo activo no sólo sobre los escenarios, sino también en términos discográficos en lo que va de esta década, y de lo que puede dar constancia el álbum Cumbiana II (trabajo de duetos en el que se mete con géneros como el reggaetón), publicado en 2022, el icónico artista colombiano no escogió nada de ese repertorio en esta oportunidad. Aunque se despidió con la colaboración que firmó junto a su compatriota Sebastián Yatra, para esta vez sí desaparecer delante de su gente con una canción que versa acerca de ese acto: “Cuando nos volvamos a encontrar”, himno de amor y el reencuentro que selló una noche de pura magia y sabor, y que demostró nuevamente el poder de la música popular colombiana. Por cortesía de uno de sus máximos renovadores.