La Cámara de Diputados comenzará este martes, desde las 16, a darle forma al debate del Presupuesto 2023. La presidenta del recinto, Cecilia Moreau, acompañada por Carlos Heller, recibirá con este fin a los jefes de bloques opositores para definir un cronograma de trabajo.

Una de las primeras cuestiones que se buscan resolver es la de las fechas en las que concurrirán los ministros a la comisión de Presupuesto y Hacienda para explicar los lineamientos del proyecto. Según explicó por AM750 el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto el objetivo es que la “Ley de leyes” se apruebe en la Cámara baja antes de noviembre, así en diciembre el Senado puede hacer lo propio.

“El contenido del presupuesto ya está en manos de todos. Cada uno lo está estudiando. Aspiramos a tener una ley de presupuesto. Esperamos que la oposición nos acompañe, primero para tener quórum y para poder aprobarlo”, señaló el diputado consultado por Mediodía 750.

Para Casaretto, el presupuesto actual es de crecimiento y no de ajuste. “Se plantea en el presupuesto que Argentina va a seguir creciendo. Nos propusimos generar empleo y se crearon más de 1 millón de puestos de trabajo. Eso es bueno”.

Sin embargo, añadió: “También nos propusimos bajar la inflación y no lo estamos consiguiendo. El año va a terminar cerca del 95 por ciento de inflación. El que viene se estima en el 60 por ciento. Va a bajar, pero no lo que nos gustaría que bajara”.

A su vez, brincó una serie de definiciones, como que el proyecto busca “recomponer los ingresos de trabajadores y jubilados para permitir la recuperación del poder adquisitivo” y que “el dólar aumente en relación con el aumento de la inflación para que no haya atraso cambiario”.

“Este presupuesto plantea un camino de crecimiento. Después de once años estamos consiguiendo que Argentina crezca dos años seguidos. La brecha del déficit se va achicando sobre el crecimiento, no sobre el ajuste. Cómo crece la producción, crece la recaudación. Es un presupuesto de crecimiento y no de ajuste”, finalizó.