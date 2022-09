Este martes se celebró en el Congreso de la Nación un acto en el que se expresó el beneplácito por los 35 años de la primera edición del diario Página/12. El festejo se realizó a partir de una iniciativa de la diputada nacional Gisela Marziotta, quien destacó el compromiso del diario con la democracia.

El acto que tuvo lugar en el Salón de Pasos Perdidos, decorado con tapas de Página/12 representando los diferentes periodos de gobierno democrático desde Raúl Alfonsín. Y contó con la participaron del director general y fundador del diario, Hugo Soriani; la directora periodística, Nora Veiras , el exdirector Ernesto Tiffenberg y referentes de derechos humanos, como Taty Almeida y Hebe de Bonafini.

“Tenemos que fortalecer el periodismo genuino, el periodismo que nos hace pensar pero no nos dice qué tenemos que pensar. Ese periodismo me hizo querer ser periodista. Y lo conocí a través de Página/12, el diario en el que quería trabajar. Ese periodismo que es objetivo pero no es parcial, porque entre el bien y el mal no se puede ser imparcial, y eso es sin duda Página/12”, señaló Marziotta en la apertura.

Y destacó que “Página/12 es una puerta a la democracia, todos los días hace 35 años, y la fortalece con el compromiso respecto a la información que nos acerca”.

Tiffenberg no pudo estar en la ceremonia, pero en un video que dejó grabado contó que al momento de la fundación del diario, en 1987, pensó que el diario iba a durar un mes, "como mucho tres". "35 años después, no lo puedo creer", sostuvo, y agradeció el reconocimiento institucional "que muestra el lugar que nuestro diario llegó a ocupar en la historia y en la actualidad mediática de este país”.

Soriani también recordó los inicios del diario y dijo: “Casi todos veníamos del exilio, de las persecuciones, de la cárcel. Y soñábamos con hacer un diario que expresaba a la generación que había sobrevivido, y darle un lugar también a los compañeros que ya no estaban”.

Por su parte, Veiras destacó que Página/12 “marcó la historia del periodismo gráfico en Argentina" y "es una voz que sigue siendo cada vez más necesaria". "Cuando uno ve lo que sucedió hace escasas tres semanas con el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner y uno ve la tapa de Página/12 al día siguiente diciendo que fue un intento de asesinar la democracia, eso muestra a las claras lo que es Página/12”.

Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, estuvo presente y destacó que Página/12 haya estado siempre del lado de la defensa de los derechos humanos. “Tengan memoria”, dijo. Por su parte, Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, envió “un cálido abrazo a todos los compañeros que desde un principio hicieron este diario con mucho esfuerzo el cual hacía falta y era necesario”.

El beneplácito por los 35 años de Página/12

Se trata de una celebración que se realiza a partir de una iniciativa de la legisladora, quien impulsó un proyecto de declaración en la Cámara baja en el que se destaca que el primer ejemplar de este diario “salió a circulación el 26 de mayo de 1987, marcando un hito destacado en la historia de la prensa gráfica argentina”.

“El 26 de mayo de 1987 nacía Página/12, un diario que desde esa fecha hasta el día de hoy se planteó como una alternativa a la tradicional prensa gráfica argentina dominada por la visión de los medios hegemónicos”, sostiene entre sus fundamentos la iniciativa y agrega que “tanto hoy como en aquel entonces, requería de otra perspectiva en el abordaje de las noticias”.

El proyecto de resolución señala también que “esta nueva mirada que prioriza el análisis y la opinión fundamentada constituye un canal útil de expresión de quienes promueven, impulsan o discuten cambios en la sociedad”, como así también que “la necesidad de otro mensaje expresa la importancia de contar con medios de comunicación independientes en una sociedad democrática”.

“Es la prensa libre de ataduras políticas y económicas la que ayuda a los ciudadanos a tomar decisiones con conocimiento fidedigno de los acontecimientos, a tener una gama amplia de opiniones y a exigir a los gobernantes que cumplan con las responsabilidades para las cuales fueron elegidos”, agrega el texto.

También destaca que “es así como Página/12 fue el espacio de expresión de familiares de detenidos-desaparecidos, de muertos y sobrevivientes de la última dictadura, de los reclamos de Memoria, Verdad y Justicia, de denuncias de corrupción, de justos reclamos por sus derechos civiles de colectivos y minorías, de mujeres luchando por la equidad, de los defensores del medio ambiente; es decir, la voz de quienes no la tuvieron con los medios tradicionales”.

“Y si consideramos que la prensa contribuye al registro histórico de los hechos y, por ende, a la conservación de la memoria colectiva el rol que Página/12 cumple en este aspecto es fundamental”, concluye la iniciativa en cuyo cierre se plantea: “Aspiramos a una Argentina justa, libre y soberana que continúe ampliando derechos en pos de una democracia con más equidad e inclusión y donde siga existiendo la pluralidad de voces y de medios de información”.