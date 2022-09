El líder de la banda estadounidense Maroon 5, Adam Levine, quedó envuelto en un escándalo en las últimas horas luego de que una influencer de 23 años asegurara que mantuvo una relación de un año con el cantante, quien actualmente se encuentra casado con la modelo Behati Prinsloo, con quien espera su tercer hijo.

Durante el lunes, la también modelo e influencer, Sumner Stroh, publicó un video en TikTok donde reveló el "affair" y varios detalles sobre las comunicaciones que mantuvieron a través de mensajes privados de Instagram. Según la joven, salió a contar este hecho tras enterarse de que un amigo de ella "planeara vender las capturas de las conversaciones a un tabloide".

"Esencialmente, estaba teniendo una aventura con un hombre que está casado con una supermodelo de Victoria's Secret", expresó, refiriéndose a Prinsloo, quien hace pocos días anuncio su tercer embarazo.

Y agregó: “En ese momento, yo era joven e ingenua y quiero decir, francamente, me siento explotada. Yo no estaba en la escena como lo estoy ahora, así que definitivamente fui fácil de manipular”.



En la publicación, Stroh no dio detalles sobre sus encuentros presenciales con el intérprete de 43 años, pero mostró una serie de mensajes en los que Levine presuntamente escribe:"Es irreal lo jodidamente sexy que sos" y “sos 50 veces más sexy en persona”.

No obstante, la instagrammer manifestó que perdieron contacto y que lo que "más la dejó horrorizada" fue el mensaje más reciente que Levine le mandó, preguntándole si podía utilizar el nombre "Sumner" para su futuro bebé. "Ok, una pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es un niño, realmente quiero llamarlo Sumner. ¿Estás de acuerdo con eso?. Estoy siendo realmente serio", habría escrito el reconocido artista.

Cuál fue la respuesta de Adam Levine

Tras conocerse la noticia, Adam Levine se convirtió en tendencia en varias redes sociales y muchos usuarios salieron a apoyar a Behati Prinsloo. No obstante, el cantante publicó una historia en su cuenta de Instagram donde negó la infidelidad, pero admitió "excederse con los mensajes" que envió.

“Se está diciendo mucho sobre mí ahora mismo y quiero aclarar las cosas. Me equivoqué en hablar con alguien que no sea mi esposa en cualquier tipo de situación de coqueteo”, arrancó Levine. "No tuve una aventura. Crucé la línea durante un período en mi vida del que me arrepiento. En algunas instancias se volvió inapropiado; reconocí eso y realicé pasos proactivos para remediarlo con mi familia".

Asimismo, el líder de la reconocida banda ganadora del Grammy se mostró confiado de su solucionar este problema y que su permanezca unida.

"Mi esposa y mi familia son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido para arriesgar la única cosa que realmente me importa fue el más grande error que podría haber cometido. No volveré a hacerlo. Asumo toda la responsabilidad. Vamos a salir de esto. Y vamos a salir de esto juntos”, cerró.

Seguí leyendo